航空雙雄領軍 航運股逆勢上漲

台股重挫，航運股再度成為台股逆勢上漲族群，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）今（28）日盤中一度走低，後來又翻紅，漲幅都達1%以上，航空貨運等於全線開漲加持，華航（2610）、長榮航（2618）今天表現更出色，成為航運股反彈的領頭羊，兩檔盤中漲幅都達3%以上。

半導體供應鏈出貨強勁，再加上海運塞港壓力不少急單轉空運，在兩大需求加持，航空貨運旺到2月，市場傳出國內兩大航空龍頭華航、長榮航宣布調漲台灣-歐洲線貨運價格，漲幅分別為15%~25%，加上上周已宣布的台灣-美國線及近期運價飆漲1倍的兩岸港澳線，航空貨運等於全線開漲。受惠於利多加持，華航今天盤中來到11.45元，漲幅達5%，長榮航今天盤中也來到13.1元，漲幅4.8%，成為今天航運股領漲族群。

雖然近期市場對於市場變化有各種揣測，但法人就指出，貨櫃輪的高運價，現在盤整不漲很正常，能維持在這樣高運價上持續運送，多一個月對於貨櫃三雄來的營收、獲利幫助都很大，就目前高運價，不只是去年第4季獲利出現想像空間，今年第1季可望延續，以貨櫃三雄股價都已經回檔，以今年第1季的獲利來推估，回檔後的股價還是相當有吸引力，今天呈現低檔就有買盤搶進的情況。

今年航空貨運市場出現二大全新商機，首先疫苗空運的載運訂單需求，其次，海運塞港所引起的轉空運商機，業界普遍認為，航空貨運的市場需求能見度比海運更高，航空貨運價格易漲難跌，除了航空雙雄華航、長榮航受惠外，中菲行（5609）、捷迅（2643）、遠雄港（5607）、台驊（2636）及旗下的台灣空運今年營收還是有著想像空間。

法人推估，航空貨運漲，國內受惠最大的業者是華航，去年全年華航的貨運營收年增率約8成，降低疫情對整體營運的衝擊；今年則受惠於3架全新的777純貨機加入營運，成為推升華航貨運營收成長的新動能，華航共有21架全貨機，是全球第6大的航空貨運，成為今年航空貨運市場高運價的最大受惠業者，貨運運價飆漲下，油價處於低檔水位，成本降低的效益也會反應在獲利上。