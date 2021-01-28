亞德客 去年每股賺25.63元

氣動元件龍頭廠亞德客-KY昨（27）日公布去年自結合併財報，合併營業毛利94.52億元，稅後純益48.45億元、年增77.7%，每股純益25.63元，獲利創歷史新高。

亞德客去年全年合併營收191.02億元、年增20%，亦創新高。而去年第4季合併營收53.89億元、年增32%，營業毛利27.1億元，毛利率由2019年同期的39.0%拉升至50.29%，大增11.29個百分點。

亞德客去年第4季稅後純益15.81億元、年增2.5%，每股純益8.37元，創單季獲利新高。受惠於中國大陸自動化設備、5G相關應用及電池等產業訂單激增，去年第4季獲利優於預期，去年全年營收、獲利同創新高，帶動股價走揚，昨天收1,180元、上漲25元，穩坐機電股王寶座。

展望今年，法人說，隨著5G應用與自動化設備等產業對氣動元件需求殷切，加上線性滑軌出貨可望倍數增長，亞德客今年全年營收有望突破200億元、更上看245億元，年增近三成，稅後純益目標超過55億元，每股純益挑戰30元。

亞德客指出，市場需求復甦比預期好，加上市場占有率持續提升，去年12月接單金額創單月新高，其中來自機床設備及電池產業的出貨有較高增長率。

今年上半年氣動元件市場需求持續強勁，亞德客今年前二月訂單熱度強，出貨可望比去年同期倍數增長，稼動率亦可高於去年12月的高檔水準，目前公司已協調大陸廠春節自願加班，預期第1季營收年增率上看四至五成。

今年亞德客資本支出可望維持30億元以上，主要用於擴充氣動產品項目，並開發標準型線性滑軌產品；預期今年將涵蓋60%以上線性滑軌產品，其中線性滑軌產能將從現有人民幣5億至6億元提升到7億至8億元。