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王品砸7.3億買自家股
王品昨（27）日宣布，為激勵士氣並留任優秀人才，預定斥資7.3億元，自1月29日至3月26日買回3,850張股票，買回區間價格90元至190元，主要是配合去年宣布的留才計畫，擴大到主廚、店經理等管理層，皆可加入「同仁持股信託辦法」，讓更多同仁能享受營運成果。
王品先前留才計畫也是買入股票轉讓給員工，但以高階主管為主要對象，先前認購模式是依照公司當時的淨值，符合資格就可認股。這次公告並未說明用什麼價格轉讓給員工，若以過去模式，王品去年前三季每股淨值為43.18元，昨天收盤價113元，若用淨值認購，對士氣有很大激勵效果。王品目前在台灣有21個品牌，共284家店。
王品去年宣布今年1月1日起全面調漲薪資，昨天又決定調整「同仁持股信託辦法」，只要是店主廚、店經理等管理層皆可加入。
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