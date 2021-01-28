聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞德客搶攻線性滑軌 對決上銀

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導

亞德客繼生產微型線軌之後，大型及一般標準型線軌也將於今年中正式量產，除滿足自家需求外，也銷售給氣動元件客戶，亞德客全面投入線性滑軌生產領域，預料將與上銀、直得、全球傳動等同業直球對決。

亞德客的氣動元件客戶中，約70%有線性滑軌產品的需求。法人估，亞德客今年線性滑軌業績年增率可逾220%，成為帶動營運成長的新動能。

亞德客台南樹谷廠在2018年開始生產微型線軌，由氣動元件正式跨足線性滑軌領域，但因微型線軌需求規模尚不大，對營收貢獻有限。

未來跨足生產一般標準型線軌及大型線軌後，除可支援現有氣動元件客戶需求，市場也將進一步擴大至工具機、汽車、電子及電池等產業。

面對市場競爭，上銀產品持續朝多角化發展，除工具機、汽車、航太、風電、工業及醫療機器人外，近年更延伸至晶圓半導體、新能源車等，並開始生產次系統件、系統件，以及投入SI系統整合，要拉大與競爭者的距離。

直得以生產大型線軌及微型線軌為主，去年第3季起醫療器材短急單湧現，又新增半導體客戶。全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及單軸機器人等產品，以電子業為主，大陸客戶占比逾六成。

業界預期，亞德客加入線性滑軌生產之後，勢必會瓜分到上銀、直得及全球傳動等傳動元件業者訂單，後市發展有待觀察。

上銀 半導體

延伸閱讀

亞德客丶上銀丶研華營運看好 外資喊新高目標價

半導體熱 傳動元件喊漲

三大高價股 目標價調升

權證／上銀、喬山 四檔帶勁

相關新聞

亞德客 去年每股賺25.63元

氣動元件龍頭廠亞德客-KY昨（27）日公布去年自結合併財報，合併營業毛利94.52億元，稅後純益48.45億元、年增77...

王品砸7.3億買自家股

王品昨（27）日宣布，為激勵士氣並留任優秀人才，預定斥資7.3億元，自1月29日至3月26日買回3,850張股票，買回區...

亞德客搶攻線性滑軌 對決上銀

亞德客繼生產微型線軌之後，大型及一般標準型線軌也將於今年中正式量產，除滿足自家需求外，也銷售給氣動元件客戶，亞德客全面投...

中鋼上月獲利 25個月新高

中鋼獲利大躍進，昨（26）日公告去（2020）年12月稅前盈餘約25.5億元，創25個月來最高，預期今年1月更優於去年1...

聲寶 今年業績拚增10％

聲寶（1604）集團總裁陳盛沺昨（25）日表示，今年尾牙抽獎金額加上抽聲寶股票十張，合計超過800萬元，為近三年最多；今...

大同 衝刺太陽能建置

大同（2371）以多元綠電案場策略，積極拓展綠電產業，已完成多項太陽能建置案，今年建置量將挑戰年增五成以上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。