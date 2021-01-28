亞德客搶攻線性滑軌 對決上銀

亞德客繼生產微型線軌之後，大型及一般標準型線軌也將於今年中正式量產，除滿足自家需求外，也銷售給氣動元件客戶，亞德客全面投入線性滑軌生產領域，預料將與上銀、直得、全球傳動等同業直球對決。

亞德客的氣動元件客戶中，約70%有線性滑軌產品的需求。法人估，亞德客今年線性滑軌業績年增率可逾220%，成為帶動營運成長的新動能。

亞德客台南樹谷廠在2018年開始生產微型線軌，由氣動元件正式跨足線性滑軌領域，但因微型線軌需求規模尚不大，對營收貢獻有限。

未來跨足生產一般標準型線軌及大型線軌後，除可支援現有氣動元件客戶需求，市場也將進一步擴大至工具機、汽車、電子及電池等產業。

面對市場競爭，上銀產品持續朝多角化發展，除工具機、汽車、航太、風電、工業及醫療機器人外，近年更延伸至晶圓半導體、新能源車等，並開始生產次系統件、系統件，以及投入SI系統整合，要拉大與競爭者的距離。

直得以生產大型線軌及微型線軌為主，去年第3季起醫療器材短急單湧現，又新增半導體客戶。全球傳動生產滾珠螺桿、線性滑軌及單軸機器人等產品，以電子業為主，大陸客戶占比逾六成。

業界預期，亞德客加入線性滑軌生產之後，勢必會瓜分到上銀、直得及全球傳動等傳動元件業者訂單，後市發展有待觀察。