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外資再看多 長榮、陽明領軍航運股大漲

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
圖為長榮貨櫃輪。長榮海運／提供
圖為長榮貨櫃輪。長榮海運／提供

外資持續看多貨櫃輪族群，繼先前兩家美系外資分別喊買長榮（2603），目標價分別上看45.1元及52元後，今（22）日亞系外資在最新出爐的報告中表示，重申長榮「買進」評等，目標價上看52元，長榮今天盤中漲幅達8.5%，最高來到34.85元，多頭漲勢再起，陽明（2609）盤中也回到22.1元，漲幅達5.9%，萬海（2615）也是上漲走勢，漲幅也達3%，航運股指數漲幅達2.5%。

報告中亞系外資強調從各種指標來看，仍維持看好貨櫃海運看漲趨勢，尤其，自今年初至今，長榮海的股價回檔修正，下跌約25%，而其他同業的股價則上漲7-21%，應是12月大漲後獲利了解及可轉換債券轉換帶來的下修壓力，亞系外資認為，從各種指標來看，重申看漲的觀點不變；從歷史經驗來看，在2010-2012年的週期來看，股價會在SCFI綜合指數(現貨價格)見頂後的28周後才會見頂，這次類似的軌跡，意味股價可能要到在第2季末才會見到高點，亞系外資除喊買進長榮海運外，同時喊買馬士基(Maersk)、中遠海運(COSCO)H股及海豐(SITC)等公司。

國內的航運業者指出，新冠肺炎疫情造成貨櫃輪缺櫃及塞港，近日市場傳出洛杉磯和長堤兩港口都有碼頭工人感染，還有數百人正在隔離中，使得北美線塞港變嚴重，缺櫃及塞港兩大因素推升運價持續衝高，然而運價已經來到相對高檔，貨櫃的需求還是很強勁，現在遠東到美國因塞港船期延誤期已達一個星期，各大船公司只能選擇在船舶停靠港數量進行調度，近期運價可望維持高檔。

國內最大的貨攬業台驊（2636）董事顏益財看好2021年上半年運價一定是居高不下，最大的理由就是缺櫃，而且目前看起來會好到第3季，第4季要看疫情及全球經濟變化，但也不會太差，由於各家業者都在急著把貨櫃調回亞洲，只要貨櫃陸續回來，市場價格就有可能開始鬆動，其中，亞洲線運價走勢會是市場運價、供需變化一個重要指標，到目前為止，近洋線的運價依舊很熱絡，也代表貨櫃輪市況還是相當好。

長榮海運

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