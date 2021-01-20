快訊

美軍變卦、台灣重災？F-16戰機電戰系統之爭方興未艾

疫情擴大 餐飲股遭空方空襲、百貨股也中槍

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

本土疫情延燒，衛福部立桃園醫院群聚感染，8天累積9人確診，隨著桃園醫院感染擴大，不僅全台多縣市燈會陸續取消，市場預期，民眾將減少外出來因應疫情的緊張，使餐飲股成為空方狙擊的標靶，另外，百貨股也跟著走弱。

受到疫情利空影響，指標股王品（2727）盤中股價跌勢一路擴大，來到118元，跌幅近8％，創一個多月來新低位置，美食-KY（2723）盤中來到135.5元，跌幅逾5%。百貨股的遠百（2903）也跟著走跌，盤中來到22.15元，跌幅近4%，麗嬰房（2911）盤中跌幅逾5%。上市觀光類股指數盤中來到盤中來到92.47點，跌幅達3%。

法人表示，餐飲股從去年5月開始業績逐漸復甦，在三倍券和報復性消費的帶動下，展現強勁的復甦力道，農曆年前原是餐飲業旺季，尤其今年大型企業尾牙紛紛轉為小型部門尾牙，尤其有利餐廳型態的業者。不過，上周開始疫情出現升溫跡象，隨著本土病例持續累積，若感染人數擴大，將使民眾恐慌心態增加，降低外出用餐的意願，是否會重新回到去年3、4月餐飲業的低迷，是市場關注焦點。另外，包括實體百貨商場、大型健身中心也會是受害業者。

餐飲業 疫情

延伸閱讀

企業尾牙送禮兼做善事 全家推村里珍惜卡公益平台

桃園醫院今要讓100患者轉院？ 下午只見2台民間救護車

桃園醫院專屬戒護病房 矯正署：6病囚住院中

影／高雄燈會新春發福袋團拜尾牙和千人以上活動 通通取消

相關新聞

學霸董座侯嘉騏 寫程式分析營運

漢神集團創辦人侯西峰的學霸女兒侯嘉騏名不虛傳，她接任漢神百貨董事長不到一年，且去年碰上新冠疫情，多數百貨都僅維持前年水準...

漢神績優 國揚母以子貴

國揚（2505）持股兩成的金雞漢神百貨續攀巔峰，去年雙館業績239億元、年增6%，再創歷史新高，在高雄市占率高達63%一...

貨櫃海運熱 台驊看旺

海運承攬龍頭台驊（2636）董事長顏益財昨（19）日表示，今年貨櫃輪遠洋線會優於近洋線，且在缺櫃無解下，貨櫃輪將旺到下半...

上曜台南推案 上看300億元

深耕台南房地產的上曜建設（1316），積極插旗台南九份子地區推案，手中兩大案初估可推案金額挑戰300億元；上曜建設表示，...

如興 評估子公司海外掛牌

如興（4414）去年啟動投資架構調整，為集團海外子公司赴第三地掛牌預做準備。 如興董事長陳仕修表示，為求將股東權益最大化...

聚陽獲利創高 每股賺12.36元

成衣大廠聚陽（1477）昨（19）日公告自結去年稅前盈餘近27.2億元，年增10.9%，不受疫情影響，逆勢拉出兩位數成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。