疫情擴大 餐飲股遭空方空襲、百貨股也中槍
本土疫情延燒，衛福部立桃園醫院群聚感染，8天累積9人確診，隨著桃園醫院感染擴大，不僅全台多縣市燈會陸續取消，市場預期，民眾將減少外出來因應疫情的緊張，使餐飲股成為空方狙擊的標靶，另外，百貨股也跟著走弱。
受到疫情利空影響，指標股王品（2727）盤中股價跌勢一路擴大，來到118元，跌幅近8％，創一個多月來新低位置，美食-KY（2723）盤中來到135.5元，跌幅逾5%。百貨股的遠百（2903）也跟著走跌，盤中來到22.15元，跌幅近4%，麗嬰房（2911）盤中跌幅逾5%。上市觀光類股指數盤中來到盤中來到92.47點，跌幅達3%。
法人表示，餐飲股從去年5月開始業績逐漸復甦，在三倍券和報復性消費的帶動下，展現強勁的復甦力道，農曆年前原是餐飲業旺季，尤其今年大型企業尾牙紛紛轉為小型部門尾牙，尤其有利餐廳型態的業者。不過，上周開始疫情出現升溫跡象，隨著本土病例持續累積，若感染人數擴大，將使民眾恐慌心態增加，降低外出用餐的意願，是否會重新回到去年3、4月餐飲業的低迷，是市場關注焦點。另外，包括實體百貨商場、大型健身中心也會是受害業者。
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