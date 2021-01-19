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防疫買盤轉向宅經濟！ 富邦媒盤中重返800元 挑戰新高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
疫情拉警報，吸引買盤轉往宅經濟概念股避風頭，富邦媒盤中站上800元。圖為富邦媒去年在12月舉辦雙12檔期。圖／富邦媒提供
疫情拉警報，吸引買盤轉往宅經濟概念股避風頭，富邦媒盤中站上800元。圖為富邦媒去年在12月舉辦雙12檔期。圖／富邦媒提供

疫情拉警報，市場關注部立桃園醫院群聚感染是否持續擴大，吸引買盤轉往宅經濟概念股避風頭，富邦媒（8454）今（19）日盤中股價大漲來到806元，漲幅6%，股價重返800元關卡之上，昨日股價並一度寫下歷史新高，來到818元。

法人表示，電商是宅經濟受惠股指標，隨著國內疫情連續傳出本土案例，若感染人數持續增加，勢必使民眾使用電商消費的意願增加，此外，富邦媒日前推出5h超市，在疫情的推波助瀾下，民眾可能逐漸轉往電商購買日常所需，電商在零售的滲透率可望再下一城。

除了疫情助長宅經濟聲勢，台灣今年入冬以來遭一波波寒流襲擊，天冷讓民眾外出消費意願降低，加上時序進入農曆年前採購旺季，有助業績維繫相對高檔。

富邦媒表示，接農曆新年，旗下momo購物網網羅市場上各大品牌「年節限定商品」搶攻春節商機，從流行服飾、彩妝保養、3C周邊到居家日用等類別商品一應俱全，同時鎖定年貨置辦需求，日前舉辦《牛B年貨節》暖身活動，祭出掃除用具、伴手禮、年菜等精選商品3折起，帶動買氣年增5成。

富邦媒表示，每年春節前夕各大品牌皆紛紛推出年節限定商品吸引買氣，而今年適逢農曆牛年，「生肖牛元素」成超夯設計，像是歐舒丹推出的牛年限量版乳油木護手霜三入禮盒，瓶身上金色小牛手持春聯的身影俏皮又喜氣；好奇尿布攜手LINE FRIENDS打造牛年限定禮箱，隨箱再送官方授權款牛牛熊大後背包；Kingston金士頓隨身碟今年大走Q萌風，圓潤乳牛造型搭配牛奶瓶包裝萌氣十足。

富邦媒 電商 疫情

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