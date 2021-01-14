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中鋼高級鋼材出貨占比 拚49％

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

中鋼落實精緻鋼廠大戰略，設定2021年高級鋼材出貨目標408萬公噸，占全年一級品總出貨量的49%，有望帶領國內鋼鐵產業進一步升級，創造更高產值。

中鋼董事長翁朝棟表示，目前全球鋼市熱到發燙，鋼鐵上下游共享市場榮景之際，更要積極轉型、提高附加價值，才是長治久安之計，中鋼先從自身做起，與客戶攜手前進。

中鋼設定2021年四大經營方針，分別是精緻鋼廠、創優勢，綠能減排、創商機，智能創新、拚升級及優質產銷、增獲利，其中精緻鋼廠放在第一位。

去年初中鋼規劃全年包括鋼胚及次雜品鋼材出貨目標至少932萬公噸，今年增加15萬公噸達947萬公噸以上。另今年設定高級鋼材品項出貨目標408萬公噸，在所有一級品鋼材中占比49%，接近半數，再細分其內含精緻鋼材至少要35萬公噸以上，占比4.2%。

中鋼主管說，今年還有一項重大節省成本目標，要高於36.6億元，同時重大職災「零容忍」。中鋼主管表示，落實四大營運方針，在策略面主要掌握降本、增利、擴量聚焦開發精緻鋼品，邁向精緻鋼廠。

中鋼 鋼鐵

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