搶料沸騰 中鋼盤價大漲9.5％

中鋼昨（13）日拍板今年2月盤價，主力底材熱軋每公噸大漲2,200元，平均漲幅9.5%，價格和漲幅雙創三年11個月來新高，仍預留空間給下游用戶，預計子公司中鴻下周跟進。

另方面，南韓現代高爐廠數千名工人昨天罷工，亞洲鋼市供給警報狂響、搶料沸騰，中鋼、中鴻營收獲利大進補，鋼鐵股全面受惠。

法人表示，鋼市利多不斷，昨天大陸A級廠鞍鋼開出2月新盤全面大漲，幅度最高的非方向性矽鋼片每公噸漲逾新台幣4,300元，第1季全球鋼價不斷墊高，有望延續到第2季。中鋼昨日股價收25.55元，上漲0.25元。

中鋼董事長翁朝棟說，盤價充分考量下游業者在匯率升值下的整體競爭力，並兼顧適度反映原料成本，維持「順勢、穩健」的一貫原則，適度縮小價差並蓄積下游成長動能，內銷平均調幅9.5%，預留空間給客戶，「2月盤價未漲足，3月會更好」，上下游齊心拚經濟。

中鋼昨天2月新盤，熱軋母材與熱浸鍍鋅每公噸漲2,200元，燁輝、盛餘、統一實等單軋廠順勢調高內外銷報價；冷軋漲2,500元、電磁鋼片漲3,000元，家電、馬達、壓縮機產業成本上揚，隨著中鋼調高價格，相關下游全面跟進，鋼鐵股營收獲利水漲船高。

中鋼業務副總劉敏雄表示，昨天傳出因新冠肺炎疫情導致南韓現代高爐廠逾2,000名工人罷工，要求更高的「危險津貼」獎金，設備與人是高爐廠最重要的穩定元素，人員罷工與設備出狀況都會影響生產節奏，由於現代鋼廠是南韓重點高爐廠，罷工事件對鋼價上漲將推波助瀾。

中鋼執行副總黃建智指出，全球主要經濟體如歐、美、中國大陸製造業採購經理人指數（PMI）已半年呈現擴張（在50榮枯線以上），台灣2020年12月PMI 61.3，遠優於國際主要經濟體。