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運價強彈 散裝船業順風
大宗商品和波羅的海綜合運價指數（BDI）12日收盤時上漲5%，BDI指數近一周大漲30%、近一個月漲幅達52%，市場預期中國大陸農曆年前對各項原物料需求量仍大，運價有機會再衝高，國內經營大型散裝船業者裕民、中航、新興及慧洋-KY等，多採取將船轉租的營運模式，預期今年換約將能簽到更好的運價。
裕民目前擁有海岬型、巴拿馬型等各式船舶，船隊運力44艘，自有散裝船隊平均年齡六年，現貨船比重七成，由於該公司船隊投入現貨市場比重高，開春以來每周都有船舶換約，隨運價上漲，價格愈換愈高，將顯現在第1季營收、獲利上。
中航主要船舶都是海岬型，去年第4季有二艘海岬型船舶換約，推升11月獲利衝高，自結去年11月稅後純益7,100萬元，年增率277%，每股純益0.36元；前三季稅後純益3.38億元，每股純益1.71元；尤其現在海岬型船舶價格最好，中航今年第1季還有二艘要換約，使今年第1季獲利也出現想像空間。
慧洋-KY日前公布去年12月自結單月稅前盈餘約2.9億元，每股稅前盈餘0.4元，看好新年度散裝船市場需求回補，加上供、需逐漸恢復平衡，新年度營運展望看俏，慧洋-KY共有136艘各式船舶，平均船齡七年，持續坐穩國內最龐大的節能船隊；受惠全球運價走揚，運價指數可望上漲，帶動慧洋-KY今年成長動能不墜。
法人指出，後疫情時代，各國寬鬆政策持續助益市場利基不變，紛紛祭出紓困方案及擴大基礎建設投資計劃，將有助散裝船需求攀升，散裝航運需求在今年低基期基礎下，開春就受惠龐大需求加持，出現顯著成長，尤其中國大陸原物料需求比預期旺，預計今年散裝船市場將自谷底翻揚，國內散裝船個股營運將跟著受惠。
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