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中鋼預留能量…3月盤價可能再漲

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

鐵礦砂大漲，中鋼業務副總劉敏雄指出，最近發現流通市場有中間商惜售、哄抬行情，中鋼非常不樂見這種現象，不隨之起舞，由於2月盤預留3月能量，預計農曆春節前開出3月新價，以穩定向上為主，有機會再漲。

鐵礦砂價格漲到每公噸170美元以上，創十年新高，年比成長80%；煤價穩居高檔102美元至105美元，中鋼短期製銷成本每公噸驟增60至65美元以上。

中鋼董事長翁朝棟說，衡量成本與國際市場行情，同時兼顧下游競爭力，是每次開盤的核心元素。由於2月適逢農曆新年，華人圈工作日減少，新盤價採漸進、穩健調漲，目前原料成本每公噸已高出60美元以上，壓力很大。

上市鋼廠主管表示，當前美國熱軋已飆到每公噸1,200美元，歐洲站上800美元，中鋼供應單軋廠的熱軋每公噸630至640美元，2月調漲後約710美元，仍比河靜的725至734美元低。此外，熱軋一般料流通價每公噸2.2萬至2.3萬完，中鋼料僅2.13萬元；一般冷軋料流通價2.5萬至2.6萬元，中鋼價約2.45萬元，都低於市場流通價。

中鋼 鐵礦砂價格

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