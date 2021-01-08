亞德客躋身千元俱樂部 30年來傳產第一檔

氣動元件龍頭廠亞德客-KY由於市場需求復甦優於預期，市占率持續提升，加上2020年12月、第4季及全年營收同創新高，昨（7）日股價攻破千元大關，盤終以1,035元漲停作收，成為台股第七家千金股。

值得注意的是，亞德客同時也是台灣30年來傳產（非金融、電子股）首家千金股，隨著機械產業逐步回溫，亞德客股價飆破千元，極具指標意義。

回首台股，傳產30年前曾經短暫出現一家「千金」，即以火柴為本業的「台火」，但彼時台火之所以股價飆上千元，卻非因本業大賺，而是持有某家券商股票，在90年股市狂飆的年代連帶受惠。換言之，在實質意義上，亞德客可以算得上是因為本業營運好，而榮登千金的第一家傳產企業。

另外六家千金股分別為股王大立光、矽力-KY、信驊、祥碩、譜瑞-KY及旭隼。亞德客去年12月接單金額創單月歷史新高，單月營收達19.7億元，年增32%，第4季營收達53.9億元，也突破去年第2季表現，再創歷史單季新高；2020年不受疫情衝擊，全年營收站上191億元，年增20%，亦創歷史新高。

展望今年，法人看好自動化產業復甦後加速擴張，包括全球5G、半導體設備資本支出成長，中國新基建與自主發展半導體、供應鏈生產基地分散化，以及電動車帶動車用支出增加，都將推升亞德客穩定增長。

法人指出，疫情讓缺工問題更加嚴重，企業加速導入自動化設備，自動化產業景氣上升態勢明顯；新一波自動化向上循環，有助於提高相關零組件供應商產能利用率，進而帶動產品報價上揚，亞德客受惠於這波趨勢，營運維持高檔不墜。

另外，亞德客線性滑軌產品預估在今年中量產，氣動元件客戶比重約70%有線性滑軌需求。法人估，亞德客今年線性滑軌業績年增率可逾220%，成為帶動營運成長的新動能。