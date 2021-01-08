亞德客董座王世忠 曾吃泡麵度日

亞德客躍升台股第七家、也是30年來傳產股首家千金股，如今亞德客董事長王世忠身價逾300億元，但他曾窮到只吃泡麵過生活。

亞德客登千金，讓王世忠的身價暴增，熟識王的人說，「勇於自創規格，善於垂直整合」是他成功的關鍵。

1962年生的王世忠，高中畢業後就出社會，因學歷不高只能到工廠當學徒，從沖床、拋光等最基本工作學起。1988年，王世忠遇到了現任亞德客董事藍順正，當時他在一家貿易公司負責氣動元件銷售業務，兩人一拍即合。王世忠懂技術，藍順正跑業務，當下決定一起創業，成立了亞德客。從創業第一天開始，王世忠就決定要做自有品牌，推掉代工訂單，不想受制於日本對手。

當時，王世忠帶著研發團隊從頭摸索起，每天工作超過16個小時，晚上還到輔大旁聽，終於把技術及產品做出來，在台灣逐漸打開知名度。其實創業初期，公司連賠了八年，王世忠身上沒錢，甚至經常找父母及兄弟姐妹周轉。

1996年，台灣亞德客開始賺錢，但大陸廠商的低價仿品，讓公司面臨挑戰。為了杜絕仿冒，王世忠決定到大陸打市場並在寧波設廠。他選擇合縱連橫，與仿廠為盟，聯合華人以對抗德日對手。