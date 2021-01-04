貨櫃三雄 獲利空間大

全球貨櫃輪運價續漲，最新公布2020年12月31日歐洲線運價每20呎櫃運價站上4,000元，最新運價來到4,091美元；北美線的運價則是維持高檔，運價大漲讓貨櫃三雄的長榮（2603）、陽明、萬海今年獲利再擴大想像空間。

隨著歐洲線運價反彈，相關歐洲地區特殊航線運價也跟著上漲，根據外媒報導，大型海運公司馬士基已經公告自1月1日起，將對從亞洲到北歐地區40呎的冷藏櫃加收旺季附加費，每40呎櫃加收2,000美元。外媒指出，全球各大海運公司，包括長榮、陽明均同步在今年1月1日起，調漲特定航線附加費用。

根據最近一期的運價，歐洲、地中海市場需求、運價持續旺，歐洲運價，每20呎櫃來到3,797美元，漲幅7%，地中海每20呎價格來到4,286美元，漲幅達15%。

特別的是，遠東-美西、美東線漲多回檔，但也僅是小跌走勢，美西40呎櫃價格為4,018元，跌幅1.5%；美東線價格為4,729美元，下滑3%。法人指出，因附加費調高，即使運費修正，仍等同變相漲價。

去年全球貨櫃輪市場給大家超大一場震撼教育，長榮、陽明第3季獲利告訴大家海運市場真的大翻轉，長榮海運單第3季獲利寫下81.85億元的新高，每股純益（EPS）1.7元；陽明第2季還出現小虧，第3季EPS逾1元，11月單月就達0.92元。

受惠於全球貨櫃輪運價大漲加持下，長榮海運累計前三季稅後純益109.35億元，EPS為2.27元，推升長榮海運的股價率先走強。陽明上半年虧損12.6億元，單季已把上半年虧損彌補，前三季EPS則為0.71元。

陽明海運總經理杜書勤日前就預估第1季受惠於農曆年前出貨潮及缺櫃效應下，預計全線價量將維持高檔，也因為首季需求暢旺，可望帶動歐美長線第2季長約換約價格的上調，若疫情因疫苗獲得到良好控制，各國經濟情況有望復甦，整體預期2021年營運仍將維持良好狀況。