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廣越明年訂單向客戶調漲3-5% 今盤中股價反彈

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
羽絨原料的價格上漲。 中通社
羽絨原料的價格上漲。 中通社

羽絨原料的價格上漲，市場預期，廣越（4438）明年接單可望順勢調漲，激勵廣越今（31）日股價表現，盤中來到109元，上漲近4%。廣越表示，由於羽絨原料從今年4月起漲，到年底已漲了7成，所以從今年9月開始就陸續和客戶端洽談漲價事宜，目前看來明年1-9月訂單可望調漲3-5%。法人估，廣越明年毛利率可望提升2到3個百分點。

廣越羽絨服製作工藝品質、產品技術研發及款式創新皆居全球高級羽絨服領先地位，ASP平均單價已連續調漲3年，明年將邁入第4年。不過，即便ASP年年調漲，也難敵匯率壓力，廣越今年第4季在台幣升值趨勢下，恐有不小的匯兌損失。

此外，廣越今年受疫情影響，累計今年1到11月營收116.72億元，較去年同期下滑24.36%。廣越總經理吳朝筆日前表示，受新冠疫情影響，春夏季訂單庫存多、客戶先前下單都較保守，故今年第4季業績將有4成左右的下滑，全年業績將呈現減幅25%。

但由於前幾大品牌客戶訂單近期表示明年秋冬訂單將增加、兩大戶外品牌客戶皆表示明年（2021年）訂單將可望成長5成以上。法人預估，廣越明年第2季、第3季業績可望大幅成長、重回成長軌道。

廣越 疫情

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