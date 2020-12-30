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華新調漲不銹鋼價格 帶動鋼鐵類股勁揚

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

華新（1605）今（30）日開盤股價衝高上漲近4%，由於宣布明年1月不銹鋼盤要調漲價格 ，也帶動鋼鐵類股勁揚。

華新將調漲明年1月盤元內銷價格每公噸6,000元，外銷價格每公噸漲230美元；400系產品內銷漲2,000元，外銷漲70美元。

今日鋼鐵類股指數早盤上漲1.3%，大成鋼（2027）早盤漲幅約2.2%，新鋼（2032）則亮燈漲停；此外，中鋼（2002）早盤攀上25元，漲幅超過1.5%，燁興（2007）、高興昌（2008）、春雨（2012）、 中鴻（2014）、官田鋼（2017）、彰源（2030）及佳大（2033）漲幅都超過５％。

由於貨櫃三雄股價進行整理，資金轉進鋼鐵類股，尤以低價的個股較受青睞。分析師表示，鋼鐵類股上游企業具調漲價格權力，因此，較可留意上游動態。

鋼鐵 華新

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