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運輸股爆大量 15檔盤中改寫今年新高

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
15檔運輸股創今年新高。記者楊伶雯／製表
15檔運輸股創今年新高。記者楊伶雯／製表

台股飆上歷史新高，傳產股成為主力動能之一，尤其是運輸股，更是吸引投資人高度關注，統計至12月28日，已有15檔運輸股創下今年新高，且股價還在推升中，法人看好，在12月營收表現看俏及市況熱絡下，有壓回都是進場布局的買點，漲勢可望延續到明年。

台股持續飆高，運輸股尤以陽明（2609）、長榮（2603）領漲，包括貨櫃、散裝、陸上運輸相關等股，都在持續上漲中，統計截至目前已有15檔股價衝上今年新高，包括長榮、新興（2605）、裕民（2606）、榮運（2607）、陽明、志信（2611）、中航（2612）、中櫃（2613）、萬海（2615）、台航（2617）、台驊投控（2636）、正德（2641）、捷迅（2643）、四維航（5608）、建新國際（8367）等。

陽明獲利受惠於全球貨櫃輪運價飆漲推升，自結11月每股純益0.92元，一個月賺贏第3季的一整季，甚至比過去十年獲利總和還多，11月稅前盈餘34.24億元，年增11.4倍；11月稅後純益27.05億元，年增近7.4倍。

法人預期，在海運市場缺櫃、缺艙位惡化，運價續揚下，有助陽明未來營收及獲利的表現；陽明去年底收在7.21元，今年3月間一度下滑至4.72元，統計至12月28日收在25.4元，今年來漲幅達252.29%。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，以運輸股的表現來看，包括海上及陸上跑的表現都很強，尤其是貨櫃、及散裝航運，航空則是較弱，主要仍是受疫情的影響，載人的部分並未恢復。

他認為，以12月的營收來看，運輸股仍將有所表現，以散裝航運來說，最近3個月從衰退到衰退幅度減少，預估12月甚至有機會變成正成長，運輸股仍將吸引市場的關注，建議以貨櫃、散裝布局較佳。

證券分析師張陳浩表示，雖然今日航運股的量能出現乖離，但是後市伆然看漲，強勢指標陽明、長榮值得留意，若有壓回則是進場布局時機，看好運輸股有機會一路漲到明年。

不過，張陳浩指出，低基期個股包括二線塑化股，紡織股，整理過後具題材的生技股等，也可以伺機布局。

陽明 長榮

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