飆股的故事／福壽財報亮眼 營運添利多

福壽營運項目有食用油脂、穀物食品、寵物食品、畜水產飼料、農業資材和畜水產製品；今年前三季財報亮眼，加上大宗物資黃豆期貨飆至近六年半新高，帶動福壽股價，上周五（25日）股價以21.9元平盤作收，近五日漲幅13.2%。

圖／經濟日報提供

福壽今年前三季營收89.6億元，稅後純益4.75億元，和去年同期7,256.1萬元相比，年增555.1%，每股純益1.48元，已賺贏去年全年的0.63元。

福壽創立於1920年，至今傳承已三代，從沙鹿鎮一個油車間起家，1931年創設台灣第一家花生脫殼工廠，奠定發展基礎。

目前董事長洪堯昆為第三代掌門人，以創新事業、永續經營的態度持續拓展事業，要替福壽奠定下一個百年基業。

1920年洪堯昆的祖父輩在沙鹿鎮居仁里創設木製榨油機廠，加工花生油、芝麻油，開啟福壽發展的第一頁，剛開始採用人工製油，是相當辛苦的行業。

由於生產的油品品質好，銷售增加，福壽在1948年增設螺旋式榨油機，製造大豆餅、大豆油；1951年增設油壓式榨油機，進入機械化製造，慢慢拉開與其他製油業者的距離，朝專業化、大型化、企業化發展。

洪堯昆敢於嘗試新事業、願意冒險投資，就是承襲父執輩的創業精神。福壽早在1958年就創設全省民營第一家溶劑提油廠，並被指定為美援黃豆溶劑提油工廠，製造大豆粉、一級大豆油；1961年增建沙拉油精煉廠，當時是全國首創，生產的油命名為生菜油，這些都是福壽寫下的台灣第一。

福壽發跡45年後，開始將製油後剩下來的豆粉、豆粕拿來製成家禽家畜飼料，並以「福壽牌」為商標，生產家畜、家禽配合飼料，這也開啟福壽以自有品牌搶進國內飼料業的開端。1971年與日本協同飼料株式會社合作，配方技術更上一層樓，飼料的換肉率有效提升，「福壽牌」更成為台灣畜產業的「精品」。

2005年洪堯昆接下董事長，第三代接班，持續為福壽注入活水，開創更多事業的可能性，如寵物食品、福壽農場及洽富白肉雞電宰廠等，都是他一手催生。

關於展望，洪堯昆說，雖最近世界穀物價格大漲，不過福壽早已超前部署，也拿到便宜的好價格，庫存量多，帶動產品毛利率，明年公司在原料採購依然彈性靈活，相信同樣具價格優勢。

他提到，公司逐步轉型推出消費品，福壽「B2C（企業對消費者）」事業一年營業額超過10億元，看好B2C生意，福壽今年2月成立「B2C辦公室」，首要目標是開發商品，讓大包裝改小包裝，也會多推出冷藏冷凍調理品，因應疫情帶來的宅自煮商機。

此外，明年美國萊豬進口後，福壽目前有雞肉產銷履歷，未來也將加強豬肉標示，雞蛋認證也希望達到一定水準；福壽目前有1萬頭豬，今年增加頭數，但還無法預估數量，之後將會以「福壽牧草豬」強打豬肉品牌。