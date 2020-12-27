貨櫃海運 旺到明年上半年

全球貨櫃海運市場搶櫃搶到完全失控，市場運價與預估值完全脫鉤，今年出現飆漲走勢。國內航運專家指出，「缺船、缺櫃及碼頭缺工」等三缺情況如無法改善，海運市場需求熱絡情況明年上半年都看俏。

航運市場諮詢機構Alphalier在12月的最新報告，是預估今年全球貨櫃航運市場貨量下滑1.4%，但市場運價大漲特漲。Alphalier並預估2021年全球貨量增加3.5%、運能增加3.9%，2022年全球運能增加1.1%、貨量增加3.2%。

海運專家認為，針對報告可看出，對明年海運貨櫃市場貨量需求展望偏樂觀，需求量較今年增加，雖然新船也增加，然新造櫃訂單都是9月以後才較熱絡，新船必須有櫃搭配，新年度貨量增加，恐怕也會因缺櫃無法消化，要等新造櫃加入，市場才會緩解，就目前情況研判，明年三缺情況上半年都無法立即解決。

貨攬業認為，新年度運能成長，但有效運能須考慮是否有足夠貨櫃來撐，原本市場空櫃是足夠的，但北美需求增加，貨櫃吃緊；接著歐洲大塞港，更多貨櫃擠在英國三大港口，傳出有單一大型航商在英國三大港口就壓了1.2萬個櫃，若無法立即解決，明年貨櫃輪熱絡情況會比Alphalier預估熱絡。

運價高漲，缺櫃聲四起，市場出現許多奇怪現像，許多找不到貨櫃的業者呼籲政府要注意缺櫃情況，有紡織業對高運價、缺櫃提出擔憂；國內有以出口為主的汽車零組件業公布營收時大嘆有訂單只能等櫃子調來才能出貨；有廠商更因調不到櫃，看到海運市場好，乾脆去買進海運公司股票，近期公布投資獲利繳出佳績。

市場運價不斷飆升，最新公布12月25日運價，上海出口至歐洲基本港市場運價（海運及海運附加費）每20呎櫃為3,797美元，較上期上漲21.5%。地中海航線，市場情況與歐洲基本接近，上海出口至地中海基本港市場運價每20呎櫃3,709美元，較上期上漲15.1%。業者不諱言表示，這個價格如果加上調櫃費用，每20呎櫃早就衝破4,000美元。

全球新冠疫情累計確診人數突破7,500萬，讓市場更混亂，原本大家認為，過年後運價就會下跌，但塞港使缺櫃太嚴重，明年元月歐洲線運價恐怕還會繼續漲；尤其歐洲因為英國三大港口大塞港，使其他港口更繁忙，如果加上各種調櫃費用，歐洲市場將出現恐怖天價，每20呎櫃價格將飆上5,000美元，等於40呎櫃直接破1萬美元。

另外，之前很熱絡的北美航線近期也出現塞港情況，美國新冠確診病例突破1,900萬例，導致碼頭作業難度拉高，貨櫃滯留碼頭時間拉長，貨櫃周轉天數增加，上海出口至美西、美東基本港市場運價分別為每40呎櫃4,080美元、4,876美元，其中美西航線上揚4.6%，美東航線較上期持平。