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貨櫃航商三雄賺飽 貨攬業者沾光

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北報導

新冠肺炎疫情造成全球產業鏈大調整，貨櫃輪大缺櫃，全球貨櫃輪運價強力井噴，國內貨櫃航商長榮、陽明、萬海成為三大受惠概念股，貨攬業者台驊、中菲行及捷迅跟著沾光。

近期市場聚焦低價的陽明，尤其這波大漲的歐洲線是陽明主力航線之一，法人分析，2020年貨櫃航運轉趨熱絡，市場呈現缺船、缺櫃、缺工人三缺狀況，其中缺櫃一直無法解決。萬海日前公布斥資1.09億美元（約新台幣31.48億元）訂造3.7萬個貨櫃。

陽明表示，最近造櫃市場價錢很硬，還在等待更好時機造櫃，目前貨櫃足以調度，9月已啟動全球大調櫃，全力提供客戶貨櫃需求。

長榮海運日前董事會通過造櫃，訂造的貨櫃成兩筆，分別為1.3萬個一般貨櫃及5,500個特殊貨櫃，合計在新造貨櫃投資8,702萬美元。其中1.3萬個一般櫃將斥資4,745萬美元，由長榮旗下青標海運向Pan Ocean Container Supplies訂造。

歐洲線運價大漲，陽明是歐洲線比北美線布局強的公司，歐洲線人員布局及規模在海運界很有名氣，2019年全年歐洲線34%、美西線30.4%、美東線13.3%及亞洲線22.3%，隨著今年歐洲線開始飆漲，陽明提前布局，尤其歐洲線長約比重少，效益會立即顯現在獲利上。

陽明

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