杏輝、中天法說 牽動後市

2020年最後四天，生技股大樹、杏輝、合一、中天舉行法說會，四家公司除了對新年度發表新展望之外，合一的糖尿病足傷口潰瘍新藥ON101台灣及海外藥證進度、中天轉投資欣耀生醫授權、三鼎生技營運狀況，都將是外界關注重點。

生技股法說會打頭陣的是明（28）日的大樹藥局，自2014年上櫃以來，大樹每年展店50家，到今年底不含收購博登藥局前提下，預期達到200家的店數，隨著台灣藥局連鎖店的飽和，大樹開展更多樣化營運模式，包括電商、店中店、海外布點及代理海外品牌等以擴大營業規模。

29日舉辦法說會的杏輝是老字號藥廠，但杏輝轉投資的杏國，目前正在研發抗胰臟癌新藥SB05PC，三期臨床試驗明年年中解盲，另包括新年度海內外市場展望等，都會是外界關注重點。

合一生技30日舉行法說會，該公司ON10112月上旬已接受食藥署 藥品諮議小組會議審查，近日仍在補件以待台灣藥證許可；除了台灣市場之外，ON101針對美國市場，合一也已備妥資料，最快明年首季提出醫材申請，同時明年上半年會提出新藥三期試驗，雙管併進申請美國藥證。

合一日前指出，目前已有五家國際藥廠詢問ON101授權，其中兩家是亞洲藥廠、三家是歐洲藥廠，授權條件將視藥廠的里程碑金、未來銷售鋪貨優勢等，目標明年底前有初步授權結果；大陸市場是由集團的中天上海進行銷售。

合一法說會的隔天，母公司中天也將在31日舉行法說會，中天轉投資公司除了合一最受矚目之外，近期另一家欣耀生醫也公告已有新藥成功授權。

中天另一家轉投資公司三鼎生技已在25日登興櫃，該公司專注於高階醫療器材以及生物性3D列印技術開發，為一新藥及高階醫材開發並行的生物列印公司。