東森 加強擴展線下布局

東森（2614）昨（25）日參加證交所法說會，東森國際董事長廖尚文表示，今年東森持續擴張線下布局與國際化市場，快速規模化發展通路，跨足健康、美容、寵物、娛樂影音事業，亦發展自營商品，帶動各事業業績成長，預計今年營運將優於去年。

東森昨股價收17.5元，上漲0.05元。東森今年前三季財報，營收33.9億元，稅後純益3.65億元，和去年同期2,472.4萬元相比，年增1,379.4%，每股稅後純益為0.66元，主要因去年6月提前還船終止航運事業，今年無航運事業虧損影響，也使獲利大幅成長。

東森的倉儲事業，持續汰換老舊吸穀機更新機械設備以提升作業效率，並在有效的管理下，營運量穩定向上成長，雖然今年有新冠肺炎影響，但營收及營業損益分別較去年同期成長11.12%及14.59%。

東森轉投資新零售事業東森購物，今年前三季EPS為9.62元，未來強化「東森嚴選」，除自營保健、美妝外，增加生鮮食品，與各縣市長合作小農產品，推出「東森農場」。