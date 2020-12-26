宇隆斥資8億 台中蓋廠

汽車零組件大廠宇隆（2233）投資約8億元、在中港加工出口區規劃的新廠，預計下月動工，2022年底完工投產，新廠可增加現有台灣廠的三倍產能；另外，宇隆也積極投入電動車相關零組件的開發生產。

宇隆的生產基地包括台中、浙江嘉善、廣東東莞及泰國巴真武里府，主要技術留在台灣；台中廠目前月營收約4,000萬元，未來新廠開出後可達1.2億元。

另據了解，宇隆看好電動車發展趨勢，也不會在這塊領域缺席，正積極和客戶合作開發電動車、燃料電池等相關零組件，預期最快明年就會看到初步成果。

宇隆下半年擺脫疫情干擾，單月營收自6月起轉為正成長，累計前11月合併營收22.56億元、年增5.3%；由於大陸車市回溫，且新料號出貨將逐步增加，法人對宇隆明年成長維持正向看法。

第4季進入產業旺季，除了Bosch與BW拉貨持續外，Denso的新專案、醫療產品與自行車出貨增溫，法人估，宇隆今年營收上看25億元，明年隨著新增客戶與產品陸續開出，全年營收有機會挑戰30億元新高。

據調查統計，大陸車市11月銷售277.3萬台，年增12.7%，累計前11月共銷售2,243.7萬台，年減2.9%，中汽協預估今年衰退幅度可能在3%以內。隨著大陸車市谷底回升，宇隆第3季稅後淨利1.21億元，每股稅後純益重回2元以上、達2.01元，也創近兩年來單季新高。

展望明年，隨著疫苗開始施打，在疫情影響因素降低下，預估大陸車市銷售成長幅度在5%左右，可望為宇隆營運帶來支撐動能。

宇隆近幾年持續深耕舊客戶並發展新客戶，BOSCH部分，主要在汽油系統的缸內直噴（GDI）產品、柴油系統噴油嘴本體及剎車系統，缸內直噴GDI產品出貨較佳，計明年營收成長5%至10%。

美系客戶BorgWarner可變汽門正時系統量產，因大專案陸續放量出貨，預估明年營收貢獻年增率可達15%。日系客戶Denso引擎系統產品量產，今年營收約1.2億元，預期明年至少達到2億至2.5億元。另外，汽車新客戶雪弗勒變速箱產品量產，至少貢獻0.6億元；自行車需求仍大，今年貢獻營收2.4億元，明年預期可成長20%。