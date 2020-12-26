聽新聞
test
0:00 / 0:00

台船承建巡緝艇 開工

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）今年中所取得的財政部關務署四艘100噸級巡緝艇建造標案，昨（25）日舉行首艘新艇的開工儀式，預計自2022年3月開始交付，2023年4月全數建造完成，將有助營運成長增新動能。

據了解，財政部關務署為進行巡緝艇汰舊換新，在今年第二季辦理四艘100噸級巡緝艇建造標案，經由審標等作業，5月間確定由台船得標，總金額為8.25億元。

該案是台船繼海巡署15艘100噸級巡防救難艇、四艘4,000噸級巡防艦與六艘1,000噸級巡防艦之後，再次承接的新一輪公務船業務。

該公司經與海關簽訂合約，昨日在高雄廠正式為首艘新艇舉行開工儀式，由台船董事長鄭文隆和財政部長蘇建榮共同主持。

蘇建榮表示，戮力查緝走私是海關重要工作，相信將來新艇完工後，將為海關注入一股嶄新的查緝能量，大幅提升海上巡緝效能。

依採購合約，每艘新艇建造期程約25個月，首艘將在明年12月下水、2022年3月交付，後續每三至四個月再交一艘，四艘艇預計2023年4月全數建造完成。

延伸閱讀

財長蘇建榮嘆過去巡緝艇老舊 走私抓都抓不到

當沖降稅延長 啟動討論

當沖降稅是否延長？財長蘇建榮：已啟動討論

打炒房不只囤房稅！ 財長蘇建榮：正檢討房地合一稅

相關新聞

宇隆斥資8億 台中蓋廠

汽車零組件大廠宇隆（2233）投資約8億元、在中港加工出口區規劃的新廠，預計下月動工，2022年底完工投產，新廠可增加現...

東森 加強擴展線下布局

東森（2614）昨（25）日參加證交所法說會，東森國際董事長廖尚文表示，今年東森持續擴張線下布局與國際化市場，快速規模化...

國光生：疫苗開發卡在審核

國光生（4142）新冠疫苗開發進度遭質疑太慢，國光生技發言人潘飛昨（25）日澄清，主要是因為政府審核臨床二期程序延後所致...

鑫永銓賣長榮股 獲利補

國內橡膠輸送帶大廠鑫永銓（2114）投資眼光神準，昨（25）日公告以每股均價32.76元，處分手中的長榮股票4,780張...

台船承建巡緝艇 開工

台船（2208）今年中所取得的財政部關務署四艘100噸級巡緝艇建造標案，昨（25）日舉行首艘新艇的開工儀式，預計自202...

寶徠 明年推二大預售案

寶徠建設（1805）今明兩年業績將以成屋銷售為主，不過董事長鍾喜吉表示，明年公司推案將急起直追，將推出位於台北市的兩大新...

陽明獲利暴衝 11月賺贏十年

全球貨櫃輪運價飆漲，陽明海運獲利暴衝。陽明昨（24）日公布自結11月每股純益0.92元，不僅一個月賺贏上季一整季，甚至比...

艾美特 明年估績增15%

小家電大廠艾美特-KY（1626）董事長史瑞斌昨（24）日表示，展望明年營運樂觀，小家電開發清潔類、消毒殺菌類等新產品挹...

熱門新聞

旭富連跌停五天 今爆量打開跌停板

Apple Car題材發威 鴻海衝上90元、今年1月底來新高

賣單急湧 陽明爆量打開漲停

鄉民大哉問「類股輪動誰決定？」網：這個關鍵決定的

鴻海領軍台股收漲51.14點 三大法人買超69.55億

旭富爆出3.8萬張大量 終結連5根跌停

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。