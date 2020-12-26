台船承建巡緝艇 開工

台船（2208）今年中所取得的財政部關務署四艘100噸級巡緝艇建造標案，昨（25）日舉行首艘新艇的開工儀式，預計自2022年3月開始交付，2023年4月全數建造完成，將有助營運成長增新動能。

據了解，財政部關務署為進行巡緝艇汰舊換新，在今年第二季辦理四艘100噸級巡緝艇建造標案，經由審標等作業，5月間確定由台船得標，總金額為8.25億元。

該案是台船繼海巡署15艘100噸級巡防救難艇、四艘4,000噸級巡防艦與六艘1,000噸級巡防艦之後，再次承接的新一輪公務船業務。

該公司經與海關簽訂合約，昨日在高雄廠正式為首艘新艇舉行開工儀式，由台船董事長鄭文隆和財政部長蘇建榮共同主持。

蘇建榮表示，戮力查緝走私是海關重要工作，相信將來新艇完工後，將為海關注入一股嶄新的查緝能量，大幅提升海上巡緝效能。

依採購合約，每艘新艇建造期程約25個月，首艘將在明年12月下水、2022年3月交付，後續每三至四個月再交一艘，四艘艇預計2023年4月全數建造完成。