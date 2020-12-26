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鑫永銓賣長榮股 獲利補

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

國內橡膠輸送帶大廠鑫永銓（2114）投資眼光神準，昨（25）日公告以每股均價32.76元，處分手中的長榮股票4,780張，總交易金額1.56億元，可獲處分利益6,417萬元，對照公司股本7.09億元，每股獲利貢獻度高達0.91元。

這已經是鑫永銓本月以來第二度公告出脫長榮，12月9日，鑫永銓也曾公告賣出手中的長榮持股6,850張，當時出售每股均價為27.51元，處分利益6,256萬元。合計連續兩波處分動作，鑫永銓總共獲得處分利益1.26億元，換算每股獲利貢獻度高達1.79元，為公司第4季獲利大進補。

鑫永銓主要生產橡膠輸送帶，被稱為台灣「隱形冠軍」之一，每年獲利穩定，公司已經連續九年每股獲利超過5元。今年雖然面對新冠肺炎疫情影響，鑫永銓前三季稅後純益2.76億元，換算每股純益已達3.91元，表現仍然不俗，光是本業獲利，可望連續第十年大賺超過半個股本。

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