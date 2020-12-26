國光生：疫苗開發卡在審核

國光生（4142）新冠疫苗開發進度遭質疑太慢，國光生技發言人潘飛昨（25）日澄清，主要是因為政府審核臨床二期程序延後所致，並非公司的問題。

潘飛表示，疫苗研發進度上，公司已於11月20日送二期臨床申請，送件過程中與政府有很多溝通討論，延遲主要還是因為政府審核行政程序，且原先預估12月底進入二期臨床，因行政作業延遲至明年1月初中旬，時程並無太大影響。

至於市場上關切的疫苗研發補助問題，潘飛表示，從疫情爆發之初，國光生就決定投入經費和研發人力。即使因未在12月31日前二期臨床收案完成，達到補助規定的進度，政府補助疫苗研發經費恐將打折，未拿到最高上限3億元，但對於後續研發進度和規劃並不受影響。

潘飛進一步解釋，即使現已有幾國外廠商研發出新冠疫苗、台灣政府也將排隊採購，但並不會排擠到國產疫苗的需求，第一波來不及，也可以延至第二波。國光生所研發的疫苗，可望能在2021年年中至第三季量產。