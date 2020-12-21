南僑11月EPS 0.41 年比持平
南僑（1702）21公布11月獲利約1.01億元，僅年增1.54%，每股純益（EPS）0.41元，與去年同期EPS 0.4元相當。南僑表示，因在秋節旺季過後，兩岸油脂事業維持平穩，故11月獲利與去年同期相當。
南僑今年11月營收15.3億元，較去年同期15.6億元，年減2.3%；今年1至11月累計營收157.2億，較去年同期165.1億，年減4.7%，稅後純益8.16億元，較去年同期7.93億元，年增2.8%，EPS 3.3元，較去年同期EPS 3.21元增加0.09元。
南僑昨日股價收47.4元，上漲1.95元。
南僑會長陳飛龍看好烘焙產業前景，日前宣布，本月旗下寶來納品牌將在台北關渡開出第一家複合式麵包店。南僑運用油脂、冷凍麵糰核心技術研發出近300項產品，主要以餐飲、飯店或麵包店等市場為主，開出複合式麵包店是要直接面對消費者，將鎖定社區目標展店。
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