Nike報喜 製鞋三雄聚光

Nike發布最新財報，營收、獲利均優於市場預期，顯示鞋子報復性消費潮已經來臨；國內製鞋三雄寶成、豐泰及鈺齊第4季接單明顯升溫，不過近期因新台幣狂升，加上海運缺櫃干擾，營收與出貨表現略受影響。

法人預期，在新冠肺炎疫苗開始施打後，疫情將很快獲得控制，貨櫃艙位也會逐漸恢復正常，同時東京奧運如期舉行，市場消費信心回升，明年製鞋業營運可望逐季升溫。

寶成前11月合併營收2,264.48億元、年減21.2%，年減幅度持續收斂；值得注意的是，寶成製鞋業務已連續三個月呈現月增走勢，顯示全球製鞋產業接單出貨確已回穩。

對此，寶成集團原訂實施到年底的無薪假，提前於11月底前全面取消，12月起員工上班恢復正常；另外，副總級以上高階主管減薪機制，也到12月底結束。

寶成為全球製鞋龍頭，各項決策動見觀瞻，員工無薪假提前取消，代表製鞋市場很快就會見到「春燕」。法人認為，寶成在費用撙節效益顯現下，製鞋本業有望在本季轉虧為盈，明年重回成長軌道。

與Nike合作緊密的豐泰，11月合併營收56.56億元，月減0.8%、年減11.6%，主要受缺櫃及新台幣升值影響。

豐泰說，依目前接單來看，第4季營收表現還算穩定成長。法人也認為，豐泰第4季營收與去年同期相較，年減幅度可望縮小。

展望明年，後疫情時代全球消費逐漸回溫，豐泰營運可望步出谷底，挾著產品組合優化，法人樂觀預期，豐泰明年營運可望繳出雙位數成長的佳績。

鈺齊11月合併營收8.93億元，月增45.0%、年減15.1%，仍為歷史單月同期次高。

鈺齊說，近期貨櫃供需失調，波及出口通關時程安排，並影響營收認列時點。法人估，隨著12月起時序進入2021年春夏季鞋款拉貨期，產銷落差因素趨緩，營運將逐月升溫。