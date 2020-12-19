法人看運價 易漲難跌

上海出口至歐洲基本港市場運價持續上漲，在歐洲遠洋線運價來到歷史新高後，法人表示，由於缺櫃狀況至農曆年前無法緩解，短期海運市場運價恐易漲難跌，包括長榮（2603）、陽明等海運股近期獲利表現可期。

分析師指出，今年第4季受惠零售商調整庫存策略支撐需求持續回溫，加上疫情發酵導致美國碼頭工人、車架調度不足，以及中國造櫃廠短期產能無法補足等因素，導致缺櫃問題持續，皆將支撐美洲線運價維持高檔，並進一步對其他航線產生外溢效應，帶動亞洲線及歐洲線運價上漲，預估本季航商獲利將為2020年高峰。

此外，缺櫃現象預計至少延續至明年第1季，加上中國對美洲線運價解除凍漲干預後，後市有望帶動其他航線同步上漲，由於遠洋線運價反應至營收約遞延1~1.5個月，航商第1季營運有望淡季不淡。