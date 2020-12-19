外資：台塑四寶獲利將爆發

經濟日報 / 記者趙于萱／台北報導
圖／經濟日報提供
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歐美帶頭施打新冠肺炎疫苗，全球經濟V型復甦確立，摩根士丹利證券指出，國際用油需求回溫，加上大中華景氣將於2021年強彈，兩岸股市持續看漲，有利台塑四寶啟動強勁獲利周期，全面上修財測，推薦首選龍頭廠台塑及5G供應鏈南亞。

外資圈看好2021年塑化股爆發，日前野村證券帶頭上修四寶財測。摩根士丹利新報告再接力喊出「現在參與塑化股多頭絕不會晚」，預測四寶明年獲利增幅全面自五成起跳，台塑化達3.6倍最大，台塑81%，台化71%，南亞52%。

綜合個股評價、題材及中長線潛力，摩根士丹利最看好龍頭台塑，目標價升上110元，南亞也獲評「優於大盤」，目標價升至82元；台化、台塑化雖然強勁成長，但中國大陸增產的壓力俱增，短線煉油市況保守，暫維持「中立」評等，目標價分別為85元與90元。

摩根士丹利表示，2021年台塑四寶挾三利多加持，獲利表現有再上修空間，首先是疫苗確立經濟V型復甦，大中華景氣尤其看好，明年中國大陸GDP增幅上看9%，台灣上半年GDP也預期增長6%，四寶布局扎根兩岸受益匪淺。

其次評價面來看，四寶過去兩個月雖然跑贏台股，分別上漲11%至15%不等，但今年還沒翻正報酬，大幅落後大盤漲18%；且四寶目前未來一年的預估股淨比僅1.6倍，相對於2006年來的平均水準仍差一個標準差。第三是受惠台股大漲，四寶投資收益持續改善，第3季獲利大幅抵銷上半年虧損。

摩根士丹利指出，中國新基建加速，房市銷售回溫，PVC利差擴大帶動台塑核心獲利提升，若疫苗施打順利，有望再推動全球車市復甦，進一步提振台塑另一主力的PP利潤。

台塑美國廠第4季仍預期虧損，但美國長線疫情預期趨緩，摩根士丹利看好明年轉盈，整體預期每股純益（EPS）自今年的2.99元，顯著成長到5.4元；樂觀情境目標價上探130元。

此外，拜全球5G伺服器發展，摩根士丹利已上修喊進南亞科，同步看好南電，南亞對兩大投資有可觀持股。今、明年EPS預測2.5元、3.8元。野村也看好5G材料需求，樂觀南亞2019至2022年營業利益複合成長35%。

台塑化 摩根 南亞科

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