營運倒吃甘蔗 台塑四寶拚重返成長

新冠肺炎疫情造成3、4月國際油價暴跌，期貨市場一度出現「負油價」，台塑四寶上半年營運受重傷。下半年國際油價穩步回升，中下游石化品價格跟著墊高，台塑四寶今年營運倒吃甘蔗，明年有望重返成長軌道。

台塑集團總裁王文淵先前表示，今年影響四寶營運最大的因素就是油價，國際油價從今年初每桶60多美元，3、4月因為疫情蔓延到歐美，最低跌到20多美元，下半年雖然反彈，目前回升到50美元以上，距離年初的高點差了10美元左右。

油價暴跌，負責煉油的台塑化馬上面臨龐大的庫存及在途原油的跌價損失，上半年財報顯示，光台塑化一家公司就大虧186.5億元，其他三寶也因投資台塑化，按權益法認列虧損；加上國際油價拖累中下游石化品價格跟跌，三寶本業都受到程度不一的影響。

隨著各國陸續解除封城，經濟活動陸續恢復，下半年國際油價穩步墊高，第3季有現金股利挹注，台塑四寶第3季合力大賺近500億元，扭轉上半年虧損頹勢。

第4季雖然少掉現金股利加持，但隨著國際油價繼續上攻，已經站回每桶50美元以上，台塑化本季獲利成長可期；加上台塑、南亞、台化所生產的PVC、ABS、EVA、環氧樹脂等石化原料因為缺貨價格暴漲，四寶第4季營運全力拉尾盤。

展望明年，由於今年基期偏低，加上新冠疫苗開發傳出好消息，台塑四寶對於明年展望都轉趨樂觀，集團營運有望重返成長軌道。