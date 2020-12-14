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中鋼下季盈餘 60億起跳

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

鋼價大漲，法人推估，中鋼明年首季獲利至少60億元以上，單季就賺贏今年全年，明年上半年旺季行情續旺，全年可期。

鋼鐵業內人士分析，今年初中鋼將季盤改月盤，得以直接貼近市場行情，同時搭配2號高爐提前大修，能夠在當前景氣大好的情況下，六座高爐全部到位沒有缺席，將產銷推到最高點，凸顯中鋼因應鋼市變局超前部署奏效，展現優異績效。

中鋼董事長翁朝棟表示，新冠肺炎疫情今年重創全球鋼鐵產業，綜合看來中鋼二大策略，發揮加乘效果。首先中鋼做出建廠近50年廠盤制度最大變革，今年2月首見月盤、季盤分流，60%的鋼材以月盤定調，其餘40%鋼材仍維持季盤。月盤則採「N+2」制，也就是本月決定2個月後的盤價，5月開7月盤、6月開8月盤，以此類推。另一項超前部署，是將2號高爐大修的時間提前，得以在旺季投入產線。

中鋼 鋼鐵 疫情

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