富邦、永豐金大股東 加碼持股

經濟日報 / 記者楊筱筠╱台北報導
圖／經濟日報提供
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寶佳集團近年頻頻狙擊金融股，提升金融股大股東憂患意識，持續拉高自家股持股比重。根據最新公布的上市櫃股東申報持股資料，今年以來至11月止，富邦金控永豐金控大股東趁著股價走低持續增持自家股票，且力道不小，今年以來對自家持股分別增加0.3個百分點及1.26個百分點。

法人推論，這應與大股東憂患意識增加，陸續補進自家股票鞏固經營權，以避免類似寶佳的市場派狙擊。

法人分析，金融股大股東對自家持股如果低於兩成以下，容易被市場派盯上，寶佳的實戰也讓各金融股大股東不敢掉以輕心，趁著今年金融股受到美、台降息及疫情影響走低，大股東拉高對自家金控持股比重，鞏固經營控制權。

統計今年1月以來至11月止，富邦金由以馬內利投資公司、蔡明玟、蔡明純、蔡楊湘薰等持續增加對富邦金持股，總計今年以來一共增加3.8萬張，對富邦金持股比率至少增加0.3個百分點，以富邦金今年平均股價約42元計算，增持自家股的價值至少16億元。

其中光是1、2月，以馬內利投資公司就增加15,150張富邦金，增加持股至少0.148個百分點。該投資公司登記負責人為蔡承儒，他目前除擔任富邦育樂總經理，同時也是富邦第三代並兼台灣大董事，此舉被市場解讀為大股東看好自家股票，陸續增加持股。

永豐金大股東何家今年到11月止，增持永豐金14萬張股票，對永豐金持股比率增加1.26個百分點，以永豐金今年平均股價11.5元計算，增持自家股價值約當16.3億元，讓永豐金大股東何家總持股比率在上市櫃股東申報持股資料中達20.49％。

富邦金控 股東 永豐金控

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