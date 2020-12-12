BDI指數強彈 裕民、慧洋笑了

中國大陸經濟復甦帶動鐵礦砂需求強漲，鋼價上漲，連帶拉動低迷不振的散裝船市況， BDI（波羅的海運價指數）11日盤中上漲4.31%、來到1,211點；國內的散裝雙雄裕民及慧洋-KY同步看好明年市場將比今年好。

BDI指數10日上漲3.4%，但近一周的跌幅為2.3%，散裝船業界還在持續觀察這波鐵礦砂價格大漲，對拉動散裝船運價的實質助益。

裕民表示，原物料供應大國巴西還陷在疫情泥沼中、加上雨季影響，鐵礦砂等原物料的開採量不如預期，中國需求量急迫，但供應不足，才使鐵礦砂大漲。

裕民指出，現在看來整體原物料供應量不足，散裝船也無貨可載，短期散裝船價恐不易像鐵礦砂等原物料股大漲。長期散裝船已經處於谷底，現在的價格是不合理的，中長期還是會反彈。

慧洋-KY則認為，新冠疫情讓今年全球貿易起劇烈變化，鋼鐵、煤等原物料的貿易需求量大幅下降，2020年為散裝航運營運辛苦的一年。現在隨著中國經濟復甦，各國施打疫苗時程陸續啟動，防疫措施日漸完善，散裝航運業市況會回歸正常水準，明年散裝船市場勢必復甦。

其餘的散裝船業者也指出，2020上半年全球散裝船受疫情影響、需求低迷不振，BDI平均數僅685點，較2019年同期895點，減少23%。散裝市場自7月起逐步復甦，加上中國鐵礦砂需求攀升，帶動全球散裝船運輸需求回補，預期市場最壞的狀況應已過去，明年可望回升。