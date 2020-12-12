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中鋼董座：福不能享盡 帶頭轉型

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導

全球鋼價大漲之際，中鋼昨天開出三年半來最高漲盤，與會人士透露，中鋼董事長翁朝棟說，雖然迎來V型大反轉的時機，但「福不能享盡」，面對RCEP等新情勢，中鋼要加快轉換體質，也要思考協助中下游轉型，提升國內鋼鐵業整體競爭力。

一家上市鋼廠資深主管說，以目前鐵礦成本來看，中鋼可以漲更多，但明顯感受到中鋼新盤價騰出頗大的空間給客戶，「這個CEO（指翁朝棟）不一樣」。

翁朝棟說，這個V型大反彈「等了好久」，鋼市大旺季為明年中鋼邁入建廠50年帶來好彩頭，但「福不能一次享盡」，要協助中下游轉型，精進產品品質、降低生產成本，不然煤鐵礦原料成本一直漲，加上RCEP等自貿區陸續成立，鋼鐵產業外銷接單不能再殺價競爭。

上市鋼廠資深主管表示，二天前大陸寶武鋼鐵開新盤價，1月交期熱軋、線材每公噸大漲人民幣400元，漲幅10%，其他產品漲勢更達人民幣500-800元，預期越南河靜鋼廠同樣會大漲以反映煉鋼成本及市場行情。

中鋼 鋼鐵 鐵礦

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