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中鋼盤價大漲6％ 下游歡呼

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導
圖／經濟日報提供
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中鋼昨（11）日開出明年1月及第1季盤價，各類鋼品大漲1,200元至1,500元、平均漲幅6.1%，為三年半來最大漲勢，呈現「V」型反彈，下游鋼廠歡呼，踴躍增量。提前大修的中鋼2號高爐完工，預定12月18日恢復生產，六座高爐火力全開，力拚產銷旺到最高點。

中鋼董事長翁朝棟說，國際鐵礦價格昨日達每公噸158美元，為七年多來最高價，這波全球鋼鐵大景氣將有三至六個月榮景，持續看好明年上半年表現。昨天廠盤會議中充分考量到客戶競爭力，盤價並未漲足，期待能有效蓄積能量到明年第2季。

翁朝棟指出，年初將2號高爐大修提前，預定18日投爐生產，中鋼加中龍全部六座高爐將火力全開。原定明年1月歲修的小鋼胚廠將延後到第3季，盡全力滿足用戶需求。

昨天中鋼開月盤的熱、冷軋底材每公噸漲1,200元至1,400元，新光鋼、美亞等裁剪製管業順勢調價接單；外銷單軋廠的熱軋原料漲1,400元，相關鋼廠盛餘、裕鐵等認為，價格不是問題，供應量要滿足海外熱絡訂單需要。

開月盤的棒線每公噸調漲1,500元，主力螺絲扣件廠恒耀、春雨接單排程到明年第2季。家電、電腦使用的熱浸鍍鋅以及中厚鋼板漲1,500元，反應汽車、家電、鋼結構等產業盛況。

中鋼業務副總劉敏雄表示，明年1月以及第1季新盤價平均調漲6.1%，創2017年第3季至今三年半來最大漲勢，因下半年產業需求恢復速度優於預期，追補庫存及提前交貨需求不斷，鋼鐵需求第4季V型反轉，全球鋼市嚴重供不應求。

劉敏雄說，昨天鐵礦砂飆升至每公噸158美元，創下逾7年新高，煤礦同處高檔，大幅墊高生產成本。最新鋼價顯示，美國熱軋上看每公噸1,000美元，歐洲突破700美元，反觀東南亞、大陸與台灣市場目前進口報價僅每公噸650美元，顯示亞洲價格有大幅補漲空間。

中鋼

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