漢來美食11月營收3.1億元　

漢來美食（1268）公告11月營收3.1億元，月減6.5%，年增1.4%，單月創同期新高，累積今年1~11個月營收31.03億元，年減9.5%，相較去年的營收已持續收斂跌幅。

漢來表示，進入12月，政府啟動的秋冬防疫專案，雖要求民眾進出8大類場所須強制戴口罩，但因全球疫苗研發有突破性進展及政府在邊境檢疫、醫療應變措施得宜，加上振興三倍券的使用期限只到年底的刺激消費效果，在民眾普遍的防疫知識及安全感提升下，預期在有著聖誔節的傳統暢旺12月仍有強烈的外出餐飲需求。

漢來指出，雖然已是年底，但展店腳步仍還沒有結束，目前正緊鑼密鼓趕工中的是新品牌「安那居-新台菜.活力雞湯」的高雄夢時代分店，21日試營運；28日正式開幕，同時高雄夢時代店加入了更多的台菜元素和菜色。

漢來美食總經理林淑婷表示，漢來美食位於漢來大飯店裡的福園台菜餐廳一直擁有很好的口碑和忠實的主顧客，此次趁著「安那居」高雄夢時代的展店，正好將福園一些受歡迎的道地台菜和台灣小吃融入其中，不但豐富了這個品牌的菜色內容，也讓喜歡台菜的消費者有更多品嘗美食的選擇。

漢來也說，儘管防疫工作仍舊不能鬆懈，無論民眾是宅在家或外出用餐，漢來美食的電商產品及中西日式餐廳一應俱全，其中，電商產品包含常溫食品及冷凍熟食，及全台45家餐廳端上可滿足消費者不同飲食需求的服務，不同客層的品牌策略，為2020年最後一個月的業績全力衝刺及續航2021年做準備。