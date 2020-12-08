漢來美食11月營收3.1億元　

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

漢來美食（1268）公告11月營收3.1億元，月減6.5%，年增1.4%，單月創同期新高，累積今年1~11個月營收31.03億元，年減9.5%，相較去年的營收已持續收斂跌幅。

漢來表示，進入12月，政府啟動的秋冬防疫專案，雖要求民眾進出8大類場所須強制戴口罩，但因全球疫苗研發有突破性進展及政府在邊境檢疫、醫療應變措施得宜，加上振興三倍券的使用期限只到年底的刺激消費效果，在民眾普遍的防疫知識及安全感提升下，預期在有著聖誔節的傳統暢旺12月仍有強烈的外出餐飲需求。

漢來指出，雖然已是年底，但展店腳步仍還沒有結束，目前正緊鑼密鼓趕工中的是新品牌「安那居-新台菜.活力雞湯」的高雄夢時代分店，21日試營運；28日正式開幕，同時高雄夢時代店加入了更多的台菜元素和菜色。

漢來美食總經理林淑婷表示，漢來美食位於漢來大飯店裡的福園台菜餐廳一直擁有很好的口碑和忠實的主顧客，此次趁著「安那居」高雄夢時代的展店，正好將福園一些受歡迎的道地台菜和台灣小吃融入其中，不但豐富了這個品牌的菜色內容，也讓喜歡台菜的消費者有更多品嘗美食的選擇。

漢來也說，儘管防疫工作仍舊不能鬆懈，無論民眾是宅在家或外出用餐，漢來美食的電商產品及中西日式餐廳一應俱全，其中，電商產品包含常溫食品及冷凍熟食，及全台45家餐廳端上可滿足消費者不同飲食需求的服務，不同客層的品牌策略，為2020年最後一個月的業績全力衝刺及續航2021年做準備。

漢來美食 營收

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

杏一電商11月營收4.74億元 看好業績再創高峰

阿妹台東跨年演唱會 高雄監理所增開直達客運

華新科明年設高雄第2新廠 首季LTCC產能估9億顆

相關新聞

鈊象11月賺半個股本 股價回神漲逾7%

遊戲股王鈊象（3293）昨（7）日公告11月自結每股稅前盈餘5.44元，再度大賺半個股本，帶動今日早盤股價上衝至713元...

央行祭打炒房殺手鐧 營建類股指數跌幅逾1%

營建類股今（8）日開盤走勢疲軟，營建類股指數今日開盤後走跌，跌幅超過1.5%，主要是受到中央銀行祭出打炒房措施。

中鋼營運復甦 中下游業者跟著旺

中鋼營運大復甦，當前市況熱度推估，下游不斷要求增加供貨量，中鋼明年第1季獲利將上看60億元，徹底掃除今年陰霾，中下游連帶...

台化副董：下季不看淡

新冠肺炎疫苗開發陸續傳出好消息，「台塑四寶」對於明年的展望也逐漸轉趨樂觀，包括南亞、台化都預估明年第1季營收與今年第4季...

中鋼獲利 攀兩年新高

中鋼營運獲利全面大甦醒。中鋼昨（7）日公告11月合併營收約299億元，登15個月來的新高；單月營收年增8%，就年比來看，...

1,021億元 台塑四寶營收連三升

新冠肺炎疫苗開發陸續傳出好消息，推升景氣逐漸好轉，並支撐國際油價穩步墊高，石化品價格跟著水漲船高，「台塑四寶」昨（7）日...

金融業明年股利 恐縮水

金融股明年現金股利恐縮水，以因應疫情衝擊，金管會主委黃天牧昨（7）日表示，將參考英國、美國等國外監理機關限制發放現金股利...

元大金11月獲利 大增六成

六家金控昨（7）日公布11月獲利，元大金控旗下元大證券11月大賺逾19億元，續創單月新高，帶動元大金11月獲利月增逾六成...

亞德客 前11月營收攻頂

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）公布11月自結合併營收18.7億元，月增21.9%、年增32.7%，創歷史單月次高...

國產接單 看到後年

國內混凝土龍頭國產（2504）今年本業獲利創新高，國產營運總處總經理吳志仁昨（7）日表示，從代表混凝土業的重要領先指標—...

11月營收／喬山+20％ 本月會更好

喬山健康科技（1736）公告11月合併營收29.7億元，月增9.7%、年增20.9%，創歷史單月營收新高；今年累計前11...

台船 獲台電訂單

台船（2208）修船訂單傳捷報，該公司昨（7）日宣布獲台電旗下運煤船「電昌五號」的塢修訂單，同時也取得台電四艘運煤船的加...

熱門新聞

老婆半年當沖虧12萬！他憂「玩股走火入魔」過來人給建議

玉山金前11月賺168.1億元 EPS 1.34元

外資昨賣超逾7.5萬張 聯電今漲勢中斷

台股「急牛」推動 爆量創高

被動元件雙雄 營收報喜

大盤破萬四推薦買台積電被嫌貴 他不解「為何當初大家敢追宏達電？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。