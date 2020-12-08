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儒鴻11月營收滑落兩成 Q4成長目標不變

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

受到海運貨櫃吃緊造成部分訂單出貨遞延，紡織股王儒鴻（1476）今天公布11月營收24.94億元，雖然從10月的歷史高點向下滑落約兩成，但年增5.7%，維持成長步調。對於儒鴻董事長洪鎮海先前預告公司第4季營運確定比第3季成長，公司重申目標不變。

儒鴻11月營收比10月大幅下滑兩成，對此，儒鴻主管解釋，主要是最近海運的貨櫃非常緊，月底船期有時候會受到一些影響，交期微調，以儒鴻11月為例，有大約3億元的出貨跨月，會遞延到12月反應。他建議不能只看月和月的比較，應該要以整季表現來看會比較準。

儒鴻合計今年10月和11月營收已達56.22億元，對照去年第4季營收77.39億元，等於12月營收只要超過21.17億元，就可以刷新單季營收歷史新高紀錄，目前看起來問題不大。

另外儒鴻累積今年前11月營收244.72億元，仍比去年同期短少3.6%，12月能不能急起直追，保持全年營收正成長的紀錄？儒鴻主管表示會繼續衝刺，就算今年全年營收沒有超過去年，但應該也不會相差太遠。

儒鴻今年上半年營運一度受到疫情影響，但隨著歐美解封後，客戶訂單快速回籠，儒鴻今年前三季稅後純益26.59億元，年減15.9%，換算每股純益已達9.69元，全年可望連續第八年賺進一個股本。而洪鎮海對於公司明年展望更是相當樂觀。

儒鴻 營收

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