儒鴻11月營收滑落兩成 Q4成長目標不變
受到海運貨櫃吃緊造成部分訂單出貨遞延，紡織股王儒鴻（1476）今天公布11月營收24.94億元，雖然從10月的歷史高點向下滑落約兩成，但年增5.7%，維持成長步調。對於儒鴻董事長洪鎮海先前預告公司第4季營運確定比第3季成長，公司重申目標不變。
儒鴻11月營收比10月大幅下滑兩成，對此，儒鴻主管解釋，主要是最近海運的貨櫃非常緊，月底船期有時候會受到一些影響，交期微調，以儒鴻11月為例，有大約3億元的出貨跨月，會遞延到12月反應。他建議不能只看月和月的比較，應該要以整季表現來看會比較準。
儒鴻合計今年10月和11月營收已達56.22億元，對照去年第4季營收77.39億元，等於12月營收只要超過21.17億元，就可以刷新單季營收歷史新高紀錄，目前看起來問題不大。
另外儒鴻累積今年前11月營收244.72億元，仍比去年同期短少3.6%，12月能不能急起直追，保持全年營收正成長的紀錄？儒鴻主管表示會繼續衝刺，就算今年全年營收沒有超過去年，但應該也不會相差太遠。
儒鴻今年上半年營運一度受到疫情影響，但隨著歐美解封後，客戶訂單快速回籠，儒鴻今年前三季稅後純益26.59億元，年減15.9%，換算每股純益已達9.69元，全年可望連續第八年賺進一個股本。而洪鎮海對於公司明年展望更是相當樂觀。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言