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央行出手 營建股壓抑 法人：要留意短線操作

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
中央銀行昨日祭出房市選擇性信用管制震撼市場，壓抑營建類股成為今（8）日盤面領跌重心，營建指數盤中跌逾2%。記者林伯東攝影／報系資料照
中央銀行昨日祭出房市選擇性信用管制震撼市場，壓抑營建類股成為今（8）日盤面領跌重心，營建指數盤中跌逾2%。記者林伯東攝影／報系資料照

中央銀行昨（7）日祭出房市選擇性信用管制震撼市場，壓抑營建類股成為今（8）日盤面領跌重心，營建指數盤中跌逾2%。法人認為，短線上，限縮住宅房市資金，勢必使短期住宅不動產市場暫時降溫，將連帶壓抑營建類股表現空間，建議短線先暫時觀望。

今日盤中愛山林（2540）、冠德（2520）打入跌停板，上曜（1316）、國建（2501）、國揚（2505）、中工（2515）、欣陸（3703）、遠雄（5522）以及達麗（6177）等股價跌幅也超過4%，僅鄉林（5531）、潤弘（2597）、鼎固-KY（2923）呈現逆勢上揚，三地開發、華建（2530）、宏盛（2534）、夆典（3052）則在平盤震盪。

進一步從近5個交易日法人進出狀況來看，三大法人偏多操作興富發（2542）、鄉林、遠雄、太子（2511）、台開（2841）以及富旺（6219），買超張數逾千張。

法人分析，央行不動產貸款措施主要針對非自住或非換屋需求的住宅房屋貸款，並限縮建商購地資金，並期望建商加速帳上餘屋去化，避免囤房、囤地，進而打擊台灣不動產市場投機、投資氣氛。預期此次措施將對住宅不動產市場影響較大，但對於商用不動產市場則無太大影響。

至於建商因購地、餘屋貸款成數遭到限縮，往後建商購地將較為審慎，加上近期原物料成本上漲、缺工問題，造成營建成本攀升，預期往後建商推出新建案速度將較為放緩。

因此，雖然目前全球低利率政策、台商資金回流，台灣資金環境仍異常充沛，但此次不動產貸款審慎措施，限縮住宅房市資金，使短期住宅不動產市場暫時觀望、降溫，而過去營建類股股價對政策敏度極高，將連帶壓抑營建類股表現空間，目前對營建類股轉為中立，並建議短線先暫時避開營建類股。

建商 房市

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