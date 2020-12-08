中鋼營運復甦 中下游業者跟著旺

中鋼營運大復甦，當前市況熱度推估，下游不斷要求增加供貨量，中鋼明年第1季獲利將上看60億元，徹底掃除今年陰霾，中下游連帶受惠。

中鋼董座翁朝棟表示，鋼市基本面乘風而起，美國熱軋底材價格直逼每公噸1,000美元最高點，亞洲外銷市場報價上看650美元，隨著買家搶料，後市行情不斷墊高，對鋼鐵前景充滿信心。

法人分析，中鋼11月稅前盈餘23億元，為二年新高，12月情況不會比11月差，明年1月盤價又將大漲，合理推測明年第1季中鋼稅前盈餘直接就從60億元起跳，「只會更多不會少」，鋼鐵市況熱呼呼呼，績優鋼鐵股恒耀、豐興、燁輝、盛餘、新光鋼等，值得高度期待。

從下游廠商來看，主力汽車扣件大廠恒耀昨日公告營收，維持19月高點的水平，且向中鋼提出的需求量暴增三倍，凸顯鋼市榮景持續看旺。

中鋼專家說，全球鋼市已經熱到發燙，中下游對鋼鐵料源的需求超出想像。以國內汽車扣件大廠恒耀為例，原本單季需求量1萬公噸，對明年第1季的預估跳增至3萬公噸，主要受惠於全球汽車工業全面大復工。

法人指出，恒耀第4季出貨穩健拉抬，10月營收創18月來新高，昨天公告11月合併營收與10月相當，仍維持一年六個月高檔水平，由於恒耀是計劃性接單生產，從料源需求即可透視訂單交貨榮景，中長期展望看俏。