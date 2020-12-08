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中鋼獲利 攀兩年新高

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄報導
圖／經濟日報提供
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中鋼營運獲利全面大甦醒。中鋼昨（7）日公告11月合併營收約299億元，登15個月來的新高；單月營收年增8%，就年比來看，也終結長連18個月的負成長；11月稅前盈餘23.5億元，更站上兩年來單月最高點位，全年確定轉盈，榮景將延續到明年。

中鋼董事長翁朝棟說，疫情重創全球經濟的壓力下，今年中鋼虧轉盈已經無懸念，一切都是所有員工的功勞。

上市鋼廠主管表示，依當前鋼鐵商情顯示，中鋼預定12月11日開出的明年1月盤價，熱軋每公噸有望漲破1,000元，市場甚至傳出有大漲1,500元空間，鋼市已經熱到發燙，由於中鋼改開月盤後，對市況反應趨於靈活，有利鋼價助漲，相關中下游鋼廠同步帶動，維繫鋼鐵榮景於不墜。

中鋼11月營收獲利呈現全方位復甦，鋼市峰期一波接一波，短中期前方沒有烏雲。中鋼昨日股市收盤價為23.45元，漲0.05元。

中鋼11月碳鋼銷售量為88.5萬公噸，內銷比率59%；累計今年前11月碳鋼銷售量為927萬公噸，內銷比率66%。

中鋼昨日公告自行結算11月合併營業收入299億元，是去年8月營收309億元至今15個月來最高，單月營收的年增率，是18個月來首見由負轉正。

最精彩的是中鋼11月稅前盈餘23.5億元，更是2018年11月稅前盈餘27.7億元至今，長達二年單月最高獲利。

法人表示，今年前11個月中鋼累計營收2,841億元、年減16%；累計稅前盈餘2.1億元，與去年同期相比衰退98%，但關鍵在於中鋼營運已經走進上坡路，並且全面遞延到明年第1季，當前鋼鐵市場情勢一片大好，外資在內的三大法人持有中鋼個股占比穩定在20%以上，與公股占比相當，未來中鋼個股進可攻退可守，投資圈看旺。

中鋼財務專家指出，面臨疫情困境經營團隊不斷奮進，鋼市由枯轉榮，鋼鐵子公司對獲利的貢獻重回正軌，包括中鴻、中龍等，今年第4季都大有表現，一旦彌補所有虧損後，中鋼人即可恢復產銷獎金。

中鋼 營收 鋼鐵

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