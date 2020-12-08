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台化副董：下季不看淡

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導

新冠肺炎疫苗開發陸續傳出好消息，「台塑四寶」對於明年的展望也逐漸轉趨樂觀，包括南亞、台化都預估明年第1季營收與今年第4季相去不遠，呈現「淡季不淡」。

第4季向來是石化業的景氣高峰，第1季逐漸進入淡季，尤其農曆年工作天數較少，石化公司營收下滑理所當然。不過包括南亞、台化昨天都預估明年第1季營收與今年第4季相去不遠；台塑雖然預估明年第1季營收下滑，但主要是開工率降低所致，台塑同樣樂觀看待下季石化產品平均價格可望高於本季。整體而言，台塑三寶對於明年初的展望有轉趨樂觀的味道。

國際油價高度連動高的台塑化，也表示包括輝瑞及其他疫苗公司上月公布的疫苗有效性數據良好，使市場對未來油品需求復甦樂觀，帶動油價開始上漲；雖然最近因為OPEC+（石油輸出國組織）決定每日增產50萬桶，使整體減產結果不如市場預期，導致短期油價震盪。但台塑化總經理曹明看好，現在大家關注疫苗批准使用及施打速度、施打情況如果良好，明年油價應該可望逐步回升。

台化副董事長洪福源觀察，從客戶端回饋的情況來看，需求持續良好，公司明年第1季銷售不會有太大問題；合併營收主要是受限上班日減少，售量會比第4季略為減少，但有售價提高彌補，預估台化第1季營收比今年第4季減少有限。

南亞董座吳嘉昭分析，雖然面對農曆年工作天數減少，但南亞可塑劑系列產品受惠下游需求持續增溫，酜酸酐（PA） 、異辛醇（2EH）市場供應也是偏緊，有利後市看漲，目前客戶備貨態度積極。

台塑化 營收

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