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1,021億元 台塑四寶營收連三升

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
圖／經濟日報提供
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新冠肺炎疫苗開發陸續傳出好消息，推升景氣逐漸好轉，並支撐國際油價穩步墊高，石化品價格跟著水漲船高，「台塑四寶」昨（7）日公布11月合計營收1,021億元，雖年減6.5%，但比10月成長9.1%，上演「三連升」並重返單月營收千億元大關。

由於新冠肺炎疫苗開發陸續傳出好消息，英國更宣布本月起將開始施打新冠疫苗，市場預期明年全球經濟活動可望逐步恢復正常，支撐國際油價穩步墊高，以布蘭特原油為例，從10月底每桶不到38美元，到最近最高衝上49美元，波段漲幅直逼三成，有利石化品價格跟著推高。

其中台塑11月營收182.13億元，年增11.6%，也比10月再增加9%，創下近17個月營收新高。台塑董事長林健男表示，因韓國LG輕裂廠11月5日發生火災事故，影響PVC減產約三成，加上歐美宣布不可抗力停產的PVC同業直到11月中才開始恢復生產，推升台塑主力產品PVC的價格已經連續七個月上揚，創下近九年新高，光是11月售價就比10月上漲超過一成，推升公司營收走強。

南亞11月營收263.1億元，月增6.4%，也比去年同期成長11.8%。南亞董事長吳嘉昭表示，隨著全球景氣逐漸好轉，大陸經濟復甦加快，推升南亞11月營運顯著增溫，大部分產品的銷售價、量齊揚，使得單月營收連續第六個月向上攀升，並且達到2018年11月以來的兩年新高。

台化11月營收達239.3億元，年增3.6%，較10月成長6.3%。台化副董事長洪福源表示，受惠大陸需求強勁、歐美訂單回流、市場供應偏緊，台化包括PS、ABS、PP、PC等塑膠產品價格持續尖挺，SM（苯乙烯）也因為下游需求暢旺，且同業生產異常供應不足帶動價格勁揚。

台塑化11月營收336.72億元，雖然仍比去年同期縮水27.3%，但較10月成長13.6%。台塑化總經理曹明說，11月初台塑化第一套重油加氫脫硫（RDS#1）設備定檢完成，原油每天平均煉製量36.3萬桶，比10月的平均煉製量22.6萬桶增加13.7萬桶，銷量跟著增加。至於售價方面，11月杜拜原油每桶均價比10月上漲2.7美元；不過化學品與副產品每桶售價分別比10月減少2.52美元和1.32美元，導致油品平均每桶售價反而比10月減少。

台塑化 營收 國際油價

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