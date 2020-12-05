11月營收／鮮活+17％ 寫同期新高

飲品原料製造大廠鮮活果汁-KY（1256）於昨（4）日公告11月營收約2.3億元，年增17.1%，創歷史同期新高，累計前11月營收31.8億元，年減幅已縮小至1.2%。

鮮活果汁今年前三季財報，稅後純益6.2億元，年增33.2%，每股稅後純益（EPS）為18.23元，毛利率為45.9%，受惠高毛利的果粒類產品比重提升，並針對新式茶飲市場發展趨勢推產品，讓鮮活果汁賺超過一個股本，已超越去年全年。

鮮活果汁昨日股價以315元平盤作收。

鮮活果汁表示，今年11月營收2.32億元，以傳統淡季表現來看，為歷年同期新高，主要因公司長期布局非果汁類產品，受季節性影響較低的口感添加物，如「奇異果奇亞籽晶球」，出貨表現持續成長所帶動。

此外，新式茶飲如網紅飲料店崛起，公司憑藉少量多樣客製化的供貨模式，快速出貨的生產能力，得以搶占市場商機。

鮮活果汁今年來受惠自動化倉儲系統啟用，生產及庫存管理強化，有效減輕經銷商庫存壓力，正向循環下讓公司於今年新冠肺炎疫情來襲，反而能快速掌握消費市場所需，進而自第3季起推動營收成長。

展望後市，鮮活果汁旗下三大廠的總產能自遷廠後已提升至11萬噸，看好飲品健康趨勢需求，持續投入研發非果汁類飲品原料，包含植物奶、甜品市場等；在AI系統方面，強化自動化倉儲與冷鏈運輸布局，以積極爭取商機。