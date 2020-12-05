厚生營建事業 動能強

本業生產橡塑膠、PU、TPU等各類膠皮的橡膠股厚生（2107），今年受惠疫情帶動醫療用品相關膠皮需求增加；另外厚生跨足營建事業發光，與大陸工程合作的台中七期豪宅建案麗格，今年元月完工開始交屋認列，為公司營運挹注強勁動能，厚生今年前三季獲利已經超越去年全年。

厚生首度遠征美國舊金山，同樣攜手大陸工程，在舊金山的市場街合作開發住宅及飯店建案尚芮（SERIF），目前在建中，預計明年第2季完工。厚生稅前大約可分得1,600萬-1,800萬美元（約新台幣4.5億-5.13億元）的銷售金額，可望為公司明年營運繼續提供支撐。

厚生昨（4）日舉行法說會，經理林士哲表示，厚生本業是生產各種橡塑膠、PU、TPU等各類膠皮，應用在醫療材料，以及潛水衣、充氣艇及海事救生設備等，在市場占有一定份量。去年因為公司生產線的調整，包括投入不少資金採購更新醫療材料機器設備，今年上半年碰上新冠疫情剛好派上用場，以醫療床墊為例，美國今年上半年採購量就超越去年全年。這帶動厚生今年前三季膠皮部門大賺約6,000萬元，比起去年虧損6,000萬元形成對比。

而在新事業方面，厚生原本的板橋舊廠，十年前與大陸工程合作打造「世界花園橋峰」建案，為新板特區知名豪宅，厚生在取得相當經驗後，這幾年積極跨足營建事業，代表作包括同樣位在新板特區的謙岳，位在信義計畫區的知名豪宅琢白，位在新店的富裔河，以及位在台中七期的麗格等。

去年因為琢白開始交屋認列，推升厚生去年營收27.02億元，比前年13.74億元倍增。今年則是位在台中七期的麗格開始完工認列，加上橋峰的保留戶有出售，厚生今年前三季營收24.31億元，比去年同期再成長18.9%。而接下來，厚生目前還有在建工程是位在美國舊金山的尚芮，原本預計本季完工，但因為疫情關係，延到明年第2季完成，這部分的銷售，可望為厚生明年營運繼續提供支撐。