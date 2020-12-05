聽新聞
test
0:00 / 0:00

PE價揚 台塑、台聚樂

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

在上游石化基本原料乙烯推升下，最大宗泛用樹脂聚乙烯（PE）拉貨增溫，三大品項本周齊漲，其中，以低密度聚乙烯（LDPE）漲幅7.7%最大，龍頭台塑（1301）、台聚及亞聚均可雨露均霑。

市場表示，PE分為三大品項，包括有高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE），LLDPE主要使用在塑膠薄膜製品，HDPE被廣泛作為購物袋原料，LDPE因透明度高，則用在農業用膜和電子產品包裝等。

從上一季市況來看，在新冠肺炎疫情逐步趨緩下，受惠下游二次加工業界陸續有回補庫存動作，帶動市場買氣增強，進而推升原料價格由谷底回穩。

近期再有原油反彈、激勵上游原料乙烯大漲，使得下游用料廠商拉貨更是轉為積極，帶動三大品項原料全面拉漲。

依據石化權威機構PLATTS調查，本周以LDPE漲勢最大，上漲每公噸100美元，漲幅7.7%，至於HDPE和LLDPE也各有每公噸30、20美元漲價，單周漲幅分別為3.2%、1.9%。因生產廠如台塑、台聚和亞聚均擁有低價成本產品庫存，將有助利差擴大。

台塑昨（4）日上漲0.8元，收89.3元，台聚漲0.8元，收20.65元，亞聚漲0.3元，收19.4元。

另外，在其他泛用樹脂區塊的行情變化方面，包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS本周呈現漲多回落局面，各下挫每公噸25至110美元，未來只要油價持續站穩，有機會再有新波輪漲攻勢。

延伸閱讀

聯電收漲停47.6元、市值5,913億 擠下台塑居台股第八大

聯電市值攀高 超越台塑躍居台股第8

台塑Q4獲利 拚倍增

法人估台塑Q4本業獲利驚人成長 營運正式擺脫谷底

相關新聞

南帝營收 連兩月攻頂

NBR（丁腈乳膠）大廠南帝（2108）受惠新冠肺炎疫情帶動醫療手套需求大爆發，昨（4）日公布11月營收約18.8億元，較...

上銀業績攀16月高點

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀（2049），昨（4）日自結11月合併營收20.45億元，月增3.4%、年增59.9%，站...

厚生營建事業 動能強

本業生產橡塑膠、PU、TPU等各類膠皮的橡膠股厚生（2107），今年受惠疫情帶動醫療用品相關膠皮需求增加；另外厚生跨足營...

11月營收／氣立+8％ 需求暢旺

專業自動化氣壓元件製造廠台灣氣立（4555），昨（4）日公告11月營收，優於預期仍居高水位、達1.3億元，較上月略增0....

PE價揚 台塑、台聚樂

在上游石化基本原料乙烯推升下，最大宗泛用樹脂聚乙烯（PE）拉貨增溫，三大品項本周齊漲，其中，以低密度聚乙烯（LDPE）漲...

遠雄11月營收增長1.4倍 後市不淡

遠雄建設（5522）昨（4）日公告11月營收，在認列售地收入後，推升營收達43.8億元、年增達1.4倍；另外，興富發位於...

11月營收／鮮活+17％ 寫同期新高

飲品原料製造大廠鮮活果汁-KY（1256）於昨（4）日公告11月營收約2.3億元，年增17.1%，創歷史同期新高，累計前...

東鋼滿手單 獲利喊衝

面對廢鋼漲勢凌厲，東鋼（2006）昨（4）日進一步追漲H型鋼價格每公噸400元，帶動市場流通行情站上近二年新高每公噸2....

11月營收／豐興+10％ 迎傳統旺季

豐興（2015）昨（4）日公布11月營收表現，受益鋼筋和棒線等主力產品出貨量增加，單月交出25.2億元成績單，年增10....

海悅11月營收4.39億元創新高 年增40%

不動產代銷產業龍頭海悅昨（3）日公布11月合併營收達4.39億元創新高、年增40.8%，累計今年前11月合併營收31.2...

欣陸結盟日商 高雄推案

欣陸投控（3703）子公司大陸建設昨（3）日宣布，與日本最大不動產開發商大和房屋集團合資成立汎陸建設，斥資60億元在高雄...

疫情推升內需 特力明年台灣大展店

特力（2908）入列防疫概念股。特力總裁何湯雄昨（3）表示，去年公司甩掉中國大陸零售虧損包袱後，營運止跌回升，加上疫情讓...

熱門新聞

史上最火速！0056 28天達陣填息 投資人樂賺10%

台股「萬四如意」 謝金河：只有看衰台灣的沒有賺到錢

近2000億資金將調整！0050、0056增刪成分股出爐

電源、被動元件 逆勢抗震

台積電衝上500元大關 朝歷史新高挺進

七外資喊「六」字頭！花旗提高台積電目標價至607元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。