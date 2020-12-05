PE價揚 台塑、台聚樂

在上游石化基本原料乙烯推升下，最大宗泛用樹脂聚乙烯（PE）拉貨增溫，三大品項本周齊漲，其中，以低密度聚乙烯（LDPE）漲幅7.7%最大，龍頭台塑（1301）、台聚及亞聚均可雨露均霑。

市場表示，PE分為三大品項，包括有高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、線性低密度聚乙烯（LLDPE），LLDPE主要使用在塑膠薄膜製品，HDPE被廣泛作為購物袋原料，LDPE因透明度高，則用在農業用膜和電子產品包裝等。

從上一季市況來看，在新冠肺炎疫情逐步趨緩下，受惠下游二次加工業界陸續有回補庫存動作，帶動市場買氣增強，進而推升原料價格由谷底回穩。

近期再有原油反彈、激勵上游原料乙烯大漲，使得下游用料廠商拉貨更是轉為積極，帶動三大品項原料全面拉漲。

依據石化權威機構PLATTS調查，本周以LDPE漲勢最大，上漲每公噸100美元，漲幅7.7%，至於HDPE和LLDPE也各有每公噸30、20美元漲價，單周漲幅分別為3.2%、1.9%。因生產廠如台塑、台聚和亞聚均擁有低價成本產品庫存，將有助利差擴大。

台塑昨（4）日上漲0.8元，收89.3元，台聚漲0.8元，收20.65元，亞聚漲0.3元，收19.4元。

另外，在其他泛用樹脂區塊的行情變化方面，包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS本周呈現漲多回落局面，各下挫每公噸25至110美元，未來只要油價持續站穩，有機會再有新波輪漲攻勢。