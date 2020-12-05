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南帝營收 連兩月攻頂

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北報導
南帝董事長楊東源（本報系資料庫）
南帝董事長楊東源（本報系資料庫）

NBR（丁腈乳膠）大廠南帝（2108）受惠新冠肺炎疫情帶動醫療手套需求大爆發，昨（4）日公布11月營收約18.8億元，較去年同期暴增85.5%，也比10月再成長三成，連續兩個月改寫單月營收歷史新高紀錄。

南帝今年前11月營收121.3億元，成長動能也「由負翻正」，年增率6.3%。

南帝生產的NBR乳膠，是醫療用拋棄式乳膠手套的主要原料，今年因為新冠肺炎疫情關係，造成醫療手套大缺貨，NBR乳膠跟著供貨吃緊，價格直線攀升。

南帝因為與客戶是採取合約價，報價會落後反映，下半年隨著合約到期重新議價，營運才開始大爆發，南帝第3季稅後純益8.1億元，比去年同期足足成長200%，也比第2季獲利大幅增加94%。創下單季獲利歷史新高，單季每股稅後純益（EPS）達1.66元。

南帝鎮江廠和台灣廠的NBR乳膠下半年同步喊漲，台灣廠傳出9月報價一口氣大漲三成至五成；大陸鎮江廠也是從7月開始每周報價不斷提高，由於原本合約是陸續到期，報價也是逐步墊高。

由於南帝下半年報價是逐步墊高，從南帝10月、11月營收連續暴衝來看，法人認為，南帝第4季獲利將會很有看頭。

不過由於股價已經提前反映利多，目前投資人擔心新冠疫苗開發陸續傳出好消息，未來疫情如果逐漸獲得控制，醫療手套的需求也可能跟著從高點滑落，成為南帝股價後勢的隱憂。南帝昨天股價上漲0.6元，收在60.7元，對照昨天台股大漲155點，表現不算太激情。

南帝為「台南幫」企業之一，最大股東為南紡，持有南帝21.43％。南帝目前名列全球前五大NBR乳膠，生產基地位在高雄林園及大陸江蘇鎮江，目前兩岸合計乳膠產能約28萬噸。

展望未來，南帝表示，將以更嚴謹的個人防護設備（PPE）安規需求，持續帶領NBR工業手套的業務成長；另外在產品改善方面，也將以更易加工、自動化等面向切入，提升市場競爭力，並持續降低各項生產成本以及費用。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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