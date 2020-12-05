遠雄11月營收增長1.4倍 後市不淡

遠雄建設（5522）昨（4）日公告11月營收，在認列售地收入後，推升營收達43.8億元、年增達1.4倍；另外，興富發位於大直「台北時代廣場」也賣出十戶店面給台銀人壽，預計今年底前完成入帳。

遠雄建設累計今年前11月營收約238億元，較去年同期的180.8億元成長31.6%；法人表示，第4季有總銷40億元且已完銷的「遠雄之星6」，以及總銷18億元、去化逾87%的「遠雄新苑」等兩大案入帳，單季營運不看淡。

遠雄建設昨（4）日收在53.5元、下跌1.3元。

興富發方面，昨日賣掉大直「台北時代廣場」的十戶店面予台銀人壽，據台銀人壽公告，該案總交易金額約7.8億元，包括十戶店面和車位，主要做為不動產投資使用。

據悉，台銀人壽以平均每坪約120萬元買進該案A棟四戶、C棟六戶店面，總計一樓加上二樓共十戶店面、再加上車位（每單位約119萬元）。在該交易案確立後，興富發12月營運可期，全案將在今年底前過戶入帳完成。

興富發明、後年業績將明顯跳升，2021年、2022年當年度完工量各達338.07億元、347.1億元，2023年業績更是大噴發，當年度完工量高達650.69億元，並在2024年攀上營運高峰、達920.3億元，總計明年起的未來四年完工金額估約2,256億元，公司營運可期。