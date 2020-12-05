11月營收／氣立+8％ 需求暢旺

專業自動化氣壓元件製造廠台灣氣立（4555），昨（4）日公告11月營收，優於預期仍居高水位、達1.3億元，較上月略增0.9%，並較去年同期成長8.1%。

法人指出，主要是受惠於市場需求暢旺，淡季不淡，氣立中國部分產能進入新廠開始貢獻營運。

氣立累計前11月營收14.3億元、年增15.8%，維持雙位數年成長走勢；法人看好明年邦燁新廠正式投產，氣立營收規模可望更上層樓。

氣立指出，傳統第4季即進入需求淡季，但從訂單與出貨狀況來看，今年明顯呈現淡季不淡，營運維持旺季高檔水準。

市場在5G應土帶動下需求增加，電子業復甦力道強勁，而疫情對經濟活動的影響也隨著時間拉長而沖淡；除電子設備外，其他包括車輛、紡織、工具機設備等，亦開始恢復正常下單採購，帶動氣立第4季穩定續揚。

展望明年，公司維持審慎樂觀看法，主要客戶成長動能強勁，加上數位化新產品陸續投入市場，可帶動訂單持續暢旺。