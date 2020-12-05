上銀業績攀16月高點

經濟日報 / 記者宋健生／台中報導
圖／經濟日報提供
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關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀（2049），昨（4）日自結11月合併營收20.45億元，月增3.4%、年增59.9%，站上16個月來的新高點。

上銀第4季業績力拚向上，以當前營運力道概估，仍呈現季增格局。法人估，今年上銀每股純益（EPS）有機會超過6元，最快明年首季傳動元件價格可回升。

上銀累計前11月合併營收191.3億元，較去年同期188.8億元略增1.3%，符合市場預期，回到成長軌道。上銀昨天股價收322元、上漲0.5元。

上銀11月營收站上2019年8月以來新高點，主要因為美中貿易戰及新冠疫情趨緩，半導體、醫療及5G設備供應商訂單明顯升溫，帶動出貨增加，生產線也跟著加班趕工。

對此，上銀集團總裁卓永財表示，目前產能從11月起滿載，12月出貨情況亦優於去年同期，明年元旦期間接單情況佳，農曆春節勢必要加班趕工。

展望明年，卓永財說，產業表現可望優於今年，半導體設備、、智慧自動化及5G應用拉貨可期；第1季因農曆春節、工作天數較少，預期第2季將會看到營運明顯好轉。

法人則估，上銀明年第1季營收可望超過54億元，較今年首季大增約五成，單季毛利率有機會站上2.5%，稅後淨利可超過4.7億元，每股純益上看1.4元，表現淡季不淡。

觀察傳動元件市況，法人指出，目前滾珠螺桿供貨吃緊，交貨期從原先的1個月到1.5個月，延長到2個月以上，上游原材料也開始出現搶貨情況；線性傳動元件出貨則持穩，中國大陸訂單可穩健到今年底。

法人指出，近期工業自動化訂單能見度改善，上升週期應可延續到明年，有機會帶動明年第1季傳動元件需求持續增溫，價格最快明年首季可回升。

法人預估，上銀第4季業績可從原先預期的季減個位數百分點，回穩到力拚季增，單季業績可超過58.5億元，單季稅後淨利可超過6.2億元，EPS逼近1.9元。

整體來看，法人預期，上銀今年營收可接近210億元，年增約4%，毛利率落在27.5%到28%區間，營益率可超過9%，稅後純益逼近20億元，全年EPS應可超過6元。

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